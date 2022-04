Ligue des champions : Benzema brille dans la défaite du Real face à City

C'était une rencontre folle que Benzema a rendue plus folle encore, imposant le rythme chez les Madrilènes, au point de s'installer en tête du classement des buteurs en Ligue des champions, avec 14 buts, et s’impose parmi les plus sérieux prétendants au Ballon d’Or.

Je pense surtout à gagner la Liga et à gagner la Ligue des champions. Ce qui vient après on verra, je suis vraiment concentré sur les trophées collectif s, a aussitôt esquivé Benzema au micro de la chaîne française Canal+, sachant que ses performances parlent pour lui.

Pour son 600e match dans l’uniforme du Real Madrid, l'international français a redonné vie à son club, à la dérive dans la première demi-heure de jeu, en redirigeant du pied gauche le centre de Ferland Mendy à la 33e minute, pour réduire l'écart de moitié (2-1).

Totalement absent pendant les 20 premières minutes, le Real s'était retrouvé mené de deux buts après 12 minutes de jeu, du jamais vu dans sa longue histoire en Ligue des champions.

Dès la 2e minute, Riyad Mahrez s'était baladé sur son aile droite pour repiquer au centre sans être attaqué et déposer la balle sur la tête plongeante de Kevin de Bruyne qui a piqué le ballon, malgré la présence du pied de Carvajal à quelques millimètres de son front (1-0).

Moins de dix minutes plus tard, sur un centre du même de Bruyne, David Alaba a raté son intervention et Gabriel Jesus n'a eu qu'à ouvrir son pied pour doubler la mise (2-0, 11e).

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

À la 48e minute, Mahrez s'est à nouveau présenté seul face à Thibaut Courtois pour voir son intérieur du gauche repoussé par le poteau sur Phil Foden, dont la reprise instantanée a été sauvée sur la ligne par Carvajal.

Ce n'était que partie remise, puisque 5 minutes plus tard, Foden, aux six mètres, n'a pas laissé passer l'offrande de Fernandinho (3-1, 53e), qui avait remplacé John Stones à la 36e minute au poste d'arrière droit où manquaient déjà Joao Cancelo, suspendu, et Kyle Walker blessé.

Et que dire de la sublime frappe de Bernardo Silva en pleine lucarne qui a laissé Courtois pantois (4-2, 74e).

Le panache de Benzema

Malgré tout, les Sky Blues n'iront qu'avec le plus petit des avantages à Madrid en raison de la brillance de Benzema.

Dans une fin de rencontre à couper le souffle, le Français s'est permis de frapper en douceur au centre du filet un tir de pénalité (4-3), qu'il avait lui-même contribué à obtenir en forçant Aymeric Laporte à heurter le ballon du bras.

Il fallait oser, d'autant que KB9 avait raté ses deux derniers tirs de pénalité en championnat espagnol. Cette fois, l'ancien Lyonnais n'a pas tremblé, inscrivant au passage son 85e but en Ligue des champions, en fin de rencontre, ce qui le place à une réussite du 3e rang de l’histoire occupé par le Polonais Robert Lewandowski (86).

C'est la force mentale, le sang-froid. Les gardiens me regardent, regardent comment je tire les penalties. Il y a des moments où il faut changer , a modestement commenté Benzema.

Avec son doublé en fin de match, Benzema a placé le compteur à 41 réalisations en 41 rencontres, le bilan d'une saison de rêve.

Outre ses buts marqués, le Français a été l’auteur de quelques coups de génie : la pression soutenue sur Ruben Dias a bien failli mener à un but contre son camp du Portugais, sauvé à la fois par son poteau et par une situation de hors-jeu (26e). Ou encore son centre parfait sur la tête de David Alaba, qui a tout juste raté du côté droit (30e).

Certes, le Real a beaucoup subi, au point de se retrouver dans les cordes en seconde mi-temps, mené 4-2 et proche d'accorder un cinquième but.

Mais Benzema a continué à haranguer les siens, il a continué à demander le ballon et à oser des gestes de classe.

Le rendez-vous est donné pour le match retour face à Manchester City, dans une semaine, au stade Santiago-Bernabeu, son jardin, où le Real Madrid, fort de ses 13 trophées en Ligue des champions, pourra rêver d'une nouvelle finale.