David Lemieux a besoin de battre David Benavidez le 21 mai

C'est exactement pour ce genre d'occasion que Lemieux est passé des poids moyens aux super-moyens. À 33 ans, Lemieux (43-4, 36 K.-O.) participera à son quatrième combat de championnat du monde.

Je ne le vois pas comme la dernière occasion de ma carrière, a-t-il dit au cours d'une visioconférence, mardi. Il y a toujours un combat si tu es prêt. Mais c'est une grosse occasion. C'est clair qu'à mon âge et au stade où je suis rendu dans ma carrière, je ne veux pas manquer ma shot. Je sens que c'est un combat important.

Lemieux et Benavidez (25-0, 22 K.-O.) sont respectivement classés aspirants no 2 et no 1 au titre du World Boxing Council détenu par Saul Canelo Alvarez, qui lorgne du côté des mi-lourds pour son prochain affrontement.

Le WBC ne souhaitant pas se mettre à dos le lucratif Mexicain, c'est donc la ceinture intérimaire que les deux pugilistes pourront obtenir le 21 mai prochain, au Gila River Arena de Glendale, en Arizona, fief de Benavidez.

C'est un très gros combat, crucial pour ma carrière, a ajouté Lemieux. C'est une occasion en or. Une victoire contre lui, ça me mettrait où je veux être au sein de l'élite mondiale.

Benavidez, âgé de 25 ans, souhaite garnir son curriculum vitae en battant l'ancien champion du monde chez les moyens. Lemieux sait qu'on souhaite se servir de lui comme d'un tremplin.

David Benavidez Photo : Getty Images / Steve Marcus

Je n'ai jamais hésité pour aucun combat, pour aucun adversaire, a-t-il souligné. Quand j'ai eu l'occasion d'affronter les meilleurs (des poids moyens), j'ai toujours accepté, je n'ai jamais dit non. Alors me voilà en ligne pour affronter David Benavidez le 21 mai.

La tâche ne s'annonce pas facile. Benavidez est beaucoup plus jeune que Lemieux. Il vient de passer le K.-O. à ses cinq derniers adversaires et c'est un boxeur qui lance énormément de coups par reprise. Mais Benavidez se méfie du Québécois, et dit avoir beaucoup de respect pour lui.

J'ai beaucoup de respect pour David Lemieux, parce qu'il n'a pas hésité à accepter ce combat, contrairement à d'autres , a-t-il indiqué.

Tâche ardue, mais impossible ?

Le Québécois a connu des débuts mitigés chez les 168 livres. Il a d'abord signé une victoire contestée par division partagée contre Maksym Bursak.

La pandémie lui a ensuite compliqué la tâche et il a affronté deux adversaires, Francy Ntetu et David Zegarra, qui ne font pas exactement partie de l'élite mondiale. Lemieux sait qu'il n'y a qu'une façon de prouver qu'il a l'étoffe pour battre les meilleurs.

Il faut battre un boxeur de l'élite mondiale, affirme Lemieux. C'est ce que je compte faire le 21 mai. David Benavidez fait partie des bons boxeurs présentement, mais il ne s'est pas encore mesuré à l'élite. Il veut y arriver, mais je suis là pour mettre fin à ses espoirs.

C'est frustrant, a répondu Benavidez, car je crois avoir mérité ces gros combats. J'ai fait mes preuves. C'est un gros combat face à Lemieux, avec la ceinture intérimaire en jeu, mais je sens que les gros noms m'évitent.

David Lemieux est en quête de rédemption, David Benavidez veut se faire un nom. Voilà deux boxeurs de puissance aux styles explosifs. Une belle affiche pour les amateurs de boxe.