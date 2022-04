Reagan Carey prend les rênes de la Premier Hockey Federation

Tyler Tumminia, qui a quitté l'organisation deux ans seulement après être entré en poste, a opéré des transformations majeures, à commencer par le changement de nom de la ligue, autrefois connue comme la Ligue nationale de hockey féminin (NWHL), mais aussi du modèle d’affaires.

La candidature dorée qui a mené Reagan Carey à la tête de la seule ligue professionnelle de hockey féminin nord-américaine lui sera très utile alors que s’amorce une période critique pour la Premier Hockey Federation, marquée par une expansion prochaine et la menace de la création d’une deuxième ligue professionnelle de hockey féminin.

Carey est bien au fait des problèmes rencontrés par le hockey féminin, et ses difficultés à s’enraciner en Amérique du Nord. Ses huit années passées chez Hockey USA se sont soldées par la conquête de la médaille d’or olympique remportée par les Américaines à Pyeongchang, en 2018.

Pour devenir commissaire de la PHF, Reagan Carey s’est distinguée non seulement par son expérience hockey, mais grâce à sa compréhension profonde du paysage sportif féminin , a expliqué Susie Piotrkowski, directrice du volet féminin des sports d’équipe à l’agence Octagon sports, partenaire de la PHF.

Je suis excitée de savoir que les choses bougent et que plusieurs opportunités s'offrent à nous pour poursuivre sur la lancée de la dernière saison , ajoute-t-elle. Ça démontre ce pourquoi nous sommes ici, c’est-à-dire devenir la meilleure ligue possible.

L’arrivée de Reagan Carey survient alors que la PHF, qui compte déjà six équipes, s’apprête à accueillir deux nouvelles franchises, une à Montréal et une autre dans une ville américaine dont l’identité doit être annoncée prochainement. Le conseil d’administration de la ligue s’est aussi engagé à augmenter le plafond salarial des formations de 300 000 $ à 750 000 $US au cours des trois prochaines années.

Parmi les défis qui se présentent à elle, Carey devra entre autres gérer l’impasse qui oppose la PHF et l’Association des joueuses professionnelles de hockey féminin (PWHPA). Cette dernière a intensifié ses discussions avec les équipes de la LNH et leurs partenaires commerciaux pour la création de sa propre ligue dans la prochaine année. La PWHPA, fondée en 2019, réunie plus de 200 joueuses canadiennes et américaines qui ont tourné le dos à la PHF.

La dernière tentative de négociations entre les deux organisations, réclamée par la LNH, a pris fin abruptement alors que les gouverneurs de la PWHPA ont mis fin aux discussions après une journée de discussion seulement.

La main tendue

Carey demeure diplomate envers la PWHPA, affirmant qu’elle considère ceux qui souhaitent faire avancer le sport au féminin comme des coéquipiers . Elle dit préconiser une approche de main tendue .

Peu importe l’entité que vous représentez, je suis une fervente de cette idée que la flamme d’une chandelle ne faiblit pas lorsqu’une autre est allumée , explique Carey

« La création d'options pour les joueuses profite à tout le monde. Ça ne peut qu’être bénéfique pour notre sport. Je soutiens tous les acteurs qui souhaitent faire progresser le hockey professionnel féminin, y compris les joueuses qui collaborent avec la PWHPA. » — Une citation de Reagan Carey, commissaire de la Premier Hockey Federation

Lors de son passage chez Hockey USA, Carey a supervisé un programme féminin auteur de six titres mondiaux et quatre autres chez les moins de 18 ans. Elle a aussi pris part aux négociations qui ont permis d’éviter le boycottage, par les joueuses américaines, du Championnat du monde de 2017, présenté à la maison. Cette situation a mené à une meilleure rémunération des joueuses et de meilleures conditions.

Ultimement, ç’a été un moment charnière pour le hockey féminin, et je suis fier d’y avoir participé , se réjouit Carey. Hockey USA avait l’occasion d’écouter et d’échafauder une meilleure structure pour le hockey féminin et d’y injecter plus de ressources. Finalement, les joueuses qui ont mené cette charge ont amélioré leur sort.

Alors en poste à Hockey USA, Carey était au fait des difficultés auxquelles faisait face la NWHL, comme cette baisse de 50 % des salaires des joueuses en cours de deuxième saison.

Certainement, la PHF était imparfaite. Elle a eu son lot de ratés et d’obstacles, mais elle répondait aux besoins existants , rappelle Carey.

Carey a précédemment travaillé au développement du sport et des performances, ainsi qu'au département marketing pour les Trashers d’Atlanta, dans la LNH, et les Hawks d’Atlanta, dans la NBA.