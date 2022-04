Non vacciné contre la COVID, Novak Djokovic pourra jouer à Wimbledon

Novak Djokovic pourra défendre son titre à Wimbledon, bien qu'il ne soit pas vacciné contre la COVID-19, car la vaccination n'est plus nécessaire pour entrer en Grande-Bretagne, a révélé la directrice générale de l'All England Club, Sally Bolton.

Le Serbe de 34 ans a raté les Internationaux d'Australie en janvier après avoir été expulsé de ce pays parce qu'il n'était pas vacciné contre le coronavirus qui a entraîné la mort de millions de personnes au cours de la pandémie qui a commencé en 2020.

Lors d'un point de presse printanier avant Wimbledon, qui se mettra en branle le 27 juin, Sally Bolton a déclaré que bien qu'il soit encouragé que tous les joueurs soient vaccinés, ce ne sera pas une condition d'entrée pour participer au tournoi du grand chelem de cette année .

Djokovic, en plus d'être incapable de défendre son titre à Melbourne Park après une saga politico-juridique de 11 jours pour savoir s'il pouvait rester en Australie, a dû s'absenter des tournois à Indian Wells et à Miami parce qu'il ne pouvait pas voyager aux États-Unis en tant qu'étranger non vacciné.

L'Association américaine de tennis a fait savoir qu'elle suivrait toutes les règles gouvernementales en vigueur concernant le statut de vaccination contre la COVID-19 lorsque les Internationaux des États-Unis se tiendront à compter de la fin août.

Celui qui a révélé avoir eu la COVID-19 deux fois, en 2020 et en 2021, a remporté 20 titres majeurs en simple, à égalité avec Roger Federer au deuxième rang du côté des hommes. Ils ne sont devancés que par Rafael Nadal, qui a gagné son 21e en Australie plus tôt cette année.

Le no 1 mondial a remporté six de ses trophées à Londres, dont les trois derniers tournois en 2018, en 2019 et en 2021. Le tournoi avait été annulé en 2020 en raison de la pandémie.

Après la saga survenue en Australie, Djokovic a déclaré qu'il serait prêt à faire l’impasse sur d'autres tournois du grand chelem si la vaccination était une condition préalable à la compétition.

Le prochain tournoi majeur, Roland-Garros, commence le 22 mai, et la directrice du tournoi, Amélie Mauresmo, a dit le mois dernier que rien n'empêchait Djokovic de défendre son titre de 2021 à Paris.

Le Masters 1000 de Rome, un tournoi sur terre battue qui sert de préparation aux Internationaux de France, a également annoncé que Djokovic pourrait y jouer le mois prochain.