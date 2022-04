Chloe Kim va faire l’impasse sur la prochaine saison

Je ne vais pas faire de compétition en 2022-2023, c'est simplement pour préserver ma santé mentale. Je veux juste pouvoir tout remettre à zéro et ne pas repartir à fond dans une saison après un hiver durant lequel je me suis bien amusée, mais qui a été épuisant , a déclaré récemment Kim à la chaîne de télévision sur internet Cheddar.

Je veux profiter du moment et je reviendrai quand je me sentirai prête, mais au moment où je vous parle, mon but est clairement d'aller chercher un troisième titre en 2026, a insisté la reine de la demi-lune.

Après son premier titre olympique en 2018 à Pyeongchang (Corée du Sud) à seulement 17 ans, Kim avait eu du mal à vivre avec son nouveau statut de célébrité du sport américain.

Elle a songé à mettre un terme à sa carrière, puis a finalement fait une pause de 22 mois, avant de reprendre la compétition début 2021 et de remporter un deuxième titre olympique en février dernier lors des JO de Pékin.