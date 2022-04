Les Raptors survivent à nouveau à l’élimination

Malgré l'absence de leur meneur de jeu étoile Fred VanVleet, les Raptors l'ont emporté 103-88 pour ramener la série au Canada pour une seconde fois. Toronto fera toutefois à nouveau face à l'élimination jeudi soir dans le sixième match de la série.

Toronto tente de réaliser une première dans l'histoire de la NBA. Aucune équipe n'est parvenue jusqu'à maintenant à passer au tour suivant après avoir perdu les trois premières rencontres d'une série 4 de 7.

Pascal Siakam, qui avait connu un troisième match difficile pour les Raptors, a été à nouveau le meilleur des siens, comme lors du quatrième duel. Il a fourni 23 points, 10 rebonds et 7 passes décisives.

Opposé régulièrement à Joel Embiid, le réserviste Precious Achiuwa a connu une sortie impressionnante pour les Torontois avec 17 points et 7 rebonds. Gary Trent fils et OG Anunoby ont aussi contribué avec 16 points chacun.

Le centre des Sixers, champion pointeur de la NBA cette saison avec 30,6 points en moyenne, a connu un autre match en deçà des attentes avec 20 points et 11 rebonds. Embiid joue malgré une déchirure à un ligament de son pouce droit.

L'ex-champion pointeur et joueur le plus utile de la ligue en 2018, James Harden, a pesé encore moins sur la rencontre avec 15 points et 7 passes décisives.

Les deux équipes ne sont jamais réellement mises en marche de l'extérieur. Les Sixers réussissant à peine 27% de leurs tirs (10 en 37) contre 25,8 % pour les Raptors (8 en 31). Mais les Torontois ont su tirer leur épingle du jeu en transition et dans la bouteille pour repartir de Philadelphie avec une deuxième victoire d'affilée.

Les Celtics balaient les Nets

Contrairement aux 76ers avec les Raptors, les Celtics de Boston n'ont pas laissé les Nets trouvé un second souffle dans leur série. Ils ont terminé le travail en quatre matchs lundi soir, malgré un ultime sursaut de Kevin Durant.

L'ailier des Nets a inscrit 39 points, en plus de récupérer 7 rebonds et de fournir 9 passes décisives, mais ce fut insuffisant contre la force collective des Celtics.

Jayson Tatum (29), Jaylen Brown (22) et Marcus Smart (20) ont tous marqué au moins 20 points pour les Celtics qui vengent leur échec au premier tour, l'an dernier, contre ces mêmes Nets.

Boston est la première équipe à se qualifier pour le deuxième tour des séries éliminatoires.