Le Lightning enfin à la Maison-Blanche

Associated Press

Le président américain a pris une brève pause dans la gestion de la crise en Ukraine à la suite de l'invasion russe afin de souligner cet exploit sportif. Il a notamment échangé quelques blagues avec le capitaine Steven Stamkos, lui rappelant qu'il se faisait vieux après 14 saisons dans la LNH, et rappelé que la première dame, Jill Biden, avait participé à une campagne de vaccination massive contre la COVID-19 au domicile du Lightning l'année dernière.

Je ne dis pas que la présence de la première dame à votre amphithéâtre pendant les séries éliminatoires l'an dernier vous a permis de l'emporter, a d'abord confié Biden en souriant. Mais je vous rappelle qu'elle était là aussi lors des dernières élections. Elle est toujours là, dans le cercle des vainqueurs. Songez-y.

Steven Stamkos (à gauche) et Victor Hedman (à droite) visitent pour la première fois la Maison-Blanche. Photo : Getty Images / Anna Moneymaker

Biden s’est aussi demandé ce qu’ il peut bien y avoir dans l’eau à Tampa pour expliquer les conquêtes du championnat du Lightning dans un contexte de bulles, en 2020, et lors de la victoire des Floridiens contre le Canadien de Montréal devant une salle comble à Tampa, l'an dernier.

Les joueurs russes du Lightning Andrei Vasilevskiy, Nikita Kucherov et Mikhail Sergachev ont tous assisté à l'événement tenu à la Maison-Blanche et ont partagé des photos sur leurs réseaux sociaux. Il ne manquait pas de têtes d'affiche pour l'occasion. Même que certains membres de l'équipe championne de 2020 qui ont quitté le navire depuis ou qui ont annoncé leur retraite étaient présents.

Tout le monde voulait venir, et tous ceux qui pouvaient venir, y compris les anciens joueurs, ont tous accepté de le faire, a assuré l’ancien choix de premier tour du Canadien de Montréal en 2007, le défenseur Ryan McDonagh. C'est une très belle tradition: tu fais partie d'une équipe championne, alors tu peux te rendre à la Maison-Blanche et rencontrer le président.

Le Lightning, qui a remporté la Coupe Stanley à trois reprises (2004, 2020 et 2021), n'avait jusqu'ici jamais rencontré le président à sa résidence officielle. Le lock-out de 2004-2005 avait forcé l'annulation de l'événement, et l’actuelle pandémie avait reporté la deuxième conquête d'affilée du précieux trophée de neuf mois.

Stamkos, un Canadien, a déclaré qu’ il en avait fallu du temps , avant de céder la parole à McDonagh, qui est originaire du Minnesota, lors de la cérémonie.

Le Lightning fait de nouveau partie des meilleures équipes de la LNH et tentera de devenir la première équipe à remporter trois Coupes Stanley consécutives depuis la dynastie des Islanders de New York au début des années 1980.