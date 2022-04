Les Raptors sans Fred VanVleet pour le match no 5 contre les 76ers

Il a quitté le quatrième duel de la série samedi à cause d'une blessure, et il a révélé à l'entraînement matinal lundi qu'un test d'imagerie par résonance magnétique a révélé qu'il était touché aux muscles fléchisseurs de sa hanche gauche.

Le numéro 23 des Raptors s'est blessé lors du premier quart samedi. Il a senti un clic dans sa hanche en faisant un mouvement soudain en défense. Il a tenté de jouer malgré cela, mais il s'est vite rendu à l'évidence qu'il était trop limité pour poursuivre le match. Il a retraité au vestiaire avec 4:57 à faire au deuxième quart. Il boitait et a déchiré son maillot en guise de frustration.

Sur le moment, je savais que je n'aurais pas besoin d'être opéré, mais je savais que je ne serais pas de retour [dans le match] , a dit VanVleet lundi matin.

Ç'a été un problème de temps en temps cette saison. Je l'ai géré avec beaucoup de réadaptation, mais ce n'est pas une blessure majeure. C'est juste l'une de ces choses agaçantes , a-t-il ajouté.

Le meneur de jeu de 28 ans ne sait pas s'il pourra prendre part à un éventuel sixième match si les Raptors devaient l'emporter lundi soir.

Les Raptors ont évité le balayage samedi grâce à une victoire de 110-102 à Toronto, mais ils feront face à l'élimination encore ce soir à Philadelphie. Les 76ers mènent la série 3-1.

Je me sentirais très bien si l'on devait jouer au deuxième tour. Je sais que personne ne pense qu'on peut le faire, mais je crois que si. Je vais rester positif et faire autant de rééducation que possible et approcher la chose un jour à la fois , a-t-il dit aux journalistes réunis à Philadelphie.

VanVleet a inscrit 20,3 points et 6,7 aides en moyenne par rencontre au cours de la dernière saison, ce qui lui a notamment valu de participer au premier match des étoiles de sa carrière.

L'entraîneur-chef des Raptors Nick Nurse a indiqué qu'il emploiera Pascal Siakam et Scottie Barnes davantage comme meneurs de jeu et qu'il offrira aussi du temps à Malachi Flynn, comme il l'avait fait samedi.