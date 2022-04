Carey Price en nomination pour le trophée Bill-Masterton

Chacun des 32 bureaux de l'association a soumis un nom pour le trophée qui salue l'esprit sportif, la persévérance et le dévouement d'un athlète.

Les trois athlètes qui recevront le plus de votes passeront en finale. Le vainqueur sera dévoilé en même temps que les autres honneurs de la LNH entre les troisième et quatrième matchs de la finale de la Coupe Stanley.

Carey Price, de Anahim Lake en Colombie-Britannique, a déjà remporté les trophées Vézina et Hart en 2015.

Voici ce qu'écrit l'association à propos du gardien âgé de 34 ans :

Le 23 juillet 2021, le Canadien a annoncé que Carey Price avait subi une opération à un genou et qu’il en aurait pour 10 à 12 semaines de rééducation. Le 23 septembre, l'entraîneur du Canadien Dominique Ducharme annonçait que Price devrait être prêt pour le premier match de la saison. Sauf que la rééducation a été plus longue que prévu.

À 34 ans, avec de lourds antécédents médicaux, évoluant à une position qui est dure pour les genoux, Price a subi de nombreux revers, au point où il a lui-même admis qu'il existait une possibilité que sa carrière soit compromise.

Price a aussi fait preuve de courage en s’inscrivant, en octobre, au programme d’aide de la LNH et de l’AJLNH afin de combattre un problème de consommation. La démarche l’a évidemment forcé à prendre une pause dans sa rééducation. C’est finalement le 15 avril que Price a disputé son premier match de la saison.

Carey Price Photo : The Canadian Press / Paul Chiasson

Son programme de remise en forme a ensuite été interrompu au début de l'année 2022 quand l'équipe a connu une éclosion de COVID-19.

Le 31 janvier, Price avait expliqué avoir espoir de jouer d'ici la fin de la saison. Il a subi la défaite à ses quatre matchs jusqu'ici et montre une moyenne de 4,04 et un taux d'efficacité de ,853.

L'entraîneur-chef par intérim Martin St-Louis a révélé avant le match de dimanche que le gardien étoile avait besoin d'un peu de repos, mais qu'il se préparait dans l'espoir de disputer le dernier match de la saison vendredi, au Centre Bell, contre les Panthers de la Floride.

Nate Thompson (à gauche) retrouve son ancien coéquipier Carey Price au Centre Bell. Photo : The Canadian Press / Graham Hughes

Parmi les autres candidats en lice, on note les noms du Québécois de Pointe-Claire Anthony Duclair des Panthers de la Floride, du Suisse Nico Hischier des Devils du New Jersey et du gardien suédois Anton Forsberg des Sénateurs d'Ottawa.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Liste des candidats au trophée Bill-Masterton pour la saison 2021-2022 :