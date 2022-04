Le peloton doit faire preuve de respect - Romain Bardet

Une chute collective à 60 km de Liège impliquant une trentaine de coureurs a mis hors course le double champion du monde Julian Alaphilippe, gravement blessé.

Son coéquipier Romain Bardet n'a pas hésité à porter secours à son coéquipier, qui s'était écrasé en bas d'un talus au pied d'un arbre, incapable de respirer.

Je pense à Julian, mais aussi à tous ces gars lourdement touchés qui ont dû voir leur vie défiler quand, à plus de 70 km/h le sifflement du peloton a fait place au chaos, au bruit du matériel qui explose et des cris humains qui surgissent , a réagi Bardet sur ses réseaux sociaux.

Romain Bardet se porte au secours de Julian Alaphilippe. Photo : Twitter / France Televisions

Au-delà des conséquences directes, ça m'amène à réfléchir sur nos responsabilités communes pour éviter ce genre d'accident qui aurait pu être tragique, au respect que nous devons nous accorder entre coureurs , a insisté le Français.

J'ai tout vu, quand Tom Pidcock et Jérémy Cabot se sont accrochés, j'étais juste derrière , a précisé Bardet. La responsabilité que l'on a quand nous prenons des risques pour nous faire une place à l'avant du peloton peut être lourde de conséquences pour les 100 gars qui se trouvent derrière nous .

Bardet, très marqué après l'arrivée par l'accident, s'est défendu de mettre en cause quiconque.

Je ne jette la pierre à personne, et détiens encore moins la vérité, insiste-t-il. Simplement, on se donne corps et âme pour un sport, une passion de la course qui peut en un éclair virer au tragique et entraver la beauté du sport.

Romain Bardet s'est dit très touché par les messages reçus suite à son intervention auprès de Julian Alaphilippe. Mais, a-t-il ajouté, je pense que n'importe qui dans cette situation aurait absolument fait de même, il n'y a pas de compétition face au péril de l'intégrité physique .

Julian Alaphilippe vit une année difficile marquée par des chutes à répétition.

Julian Alaphilippe et ses coéquipiers durant Liège-Bastogne-Liège de 2022 Photo : Getty Images / ERIC LALMAND

Il est aujourd'hui entré dans une zone de turbulences et d'interrogations. Combien de temps durera son indisponibilité ? Quels nouveaux objectifs pourra-t-il se fixer ? Devra-t-il attendre la fin de l'été et la défense de son titre mondial en Australie ?

La nature des blessures l'oblige à reconsidérer complètement sa saison. Pneumothorax, omoplate fracturée, deux côtes cassées: le bilan de la chute, qui a jeté à terre une partie du peloton à 60 kilomètres de l'arrivée, s'avère lourd.

La chute s'est produite en descente, à près de 70-80 km/h selon le Français de l'équipe DSM, avec de lourdes conséquences. Comme souvent depuis le début de l'année, tant le matériel, de plus en plus rigide et performant, autorise de moins en moins les écarts sur le vélo.

Je rêve de gagner cette course, ce n'est un secret pour personne, d'ailleurs j'ai toujours été prêt , avait dit Alaphilippe au journal L'Équipe avant la course.

Le Français pensait en avoir fini avec son début de saison en dents de scie , selon son expression. Je suis tombé malade et j'ai été pris dans plusieurs chutes, j'ai perdu des semaines d'entraînement importantes , analysait-il.

Chute dans les Strade Bianche, début mars, chute, à la mi-avril dans la Flèche brabançonne.

Le voilà devant l'inconnue même s'il a déjà traversé des périodes difficiles, entre autres après sa chute dans le Tour des Flandres 2020 (double fracture à la main droite).

Son programme est chamboulé. Sera-t-il remis pour le Tour de France dont le départ sera donné le 1er juillet à Copenhague quelques jours après son 30e anniversaire?