Leylah Annie Fernandez retrouve le top 20 mondial

Iga Swiatek a conforté sa place de no 1 en remportant dimanche le tournoi de Stuttgart, alors que la Québécoise Leylah Annie Fernandez retrouve le top 20.

La Polonaise est désormais suivie par l'Espagnole Paula Badosa, qui s'est arrêtée dans les demi-finales.

Swiatek semble imbattable depuis plusieurs semaines. Elle a gagné sur la terre battue allemande son quatrième tournoi d'affilée, après ses victoires à Doha, Indian Wells et Miami. Avec ses 23 victoires d'affilée, elle aura le statut de favorite aux Internationaux de France à Paris, qui commencent le 22 mai.

Badosa a doublé la Tchèque Barbora Krejcikova, no 3, mais par deux points seulement.

Malgré sa défaite de 7-6 (7/5) et 6-4 contre la Bélarusse Aryna Sabalenka (no 4), l'Espagnole atteint son meilleur classement, à plus de 2000 points de Swiatek toutefois.

La Britannique Emma Raducanu gagne une place (no 11), et Fernandez revient au 20e rang.

Classement de WTA :

1. Iga Swiatek (POL) 7181 points

2. Paula Badosa (ESP) 5045 (+1)

3. Barbora Krejcikova (CZE) 5043 (-1)

4. Aryna Sabalenka (BLR) 4711

5. Maria Sakkari (GRE) 4651

6. Anett Kontaveit (EST) 4511

7. Karolína Pliskova (CZE) 4207

8. Danielle Collins (USA) 3151

9. Garbine Muguruza (ESP) 3070

10. Ons Jabeur (TUN) 3015

11. Emma Raducanu (GBR) 2797 (+1)

12. Jelena Ostapenko (LAT) 2780 (-1)

13. Belinda Bencic (SUI) 2561

14. Jessica Pegula (USA) 2510

15. Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) 2472

16. Cori Gauff (USA) 2300

17. Victoria Azarenka (BLR) 2281 (+1)

18. Elena Rybakina (KAZ) 2261 (+1)

19. Angelique Kerber (GER) 2243 (-2)

20. Leylah Annie Fernandez (CAN) 2151 (+1)

Félix Auger-Aliassime perd une place

À 18 ans seulement, l'Espagnol Carlos Alcaraz a fait son entrée dans le top 10 à l'ATP.

Il monte au 9e rang et devient le plus jeune à intégrer ce cercle très fermé depuis Rafael Nadal en 2005.

Carlos Alcaraz Photo : Getty Images / Sarah Stier

Dimanche, Alcaraz a poursuivi son étonnant début de saison en remportant le tournoi ATP 500 de Barcelone.

Ce titre lui permet de grimper de deux places et de doubler le Québécois qui glisse au 10e rang.

Finaliste à Belgrade, Novak Djokovic trône encore à la première place devant le Russe Daniil Medvedev, qui a annoncé au début avril être blessé. Il a estimé qu'il serait absent d'un à deux mois.

Le Canadien Denis Shapovalov est toujours 16e au.

Classement de l'ATP :