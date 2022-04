Swiatek remporte à Stuttgart son 4e tournoi de suite

La numéro un mondiale Iga Swiatek a remporté dimanche sur la terre battue de Stuttgart son quatrième tournoi consécutif, dans une finale royale qui l'opposait à la numéro 4 Aryna Sabalenka (6-2, 6-2) en un peu moins d'une heure et demie.

La Polonaise de 20 ans reste sur 23 victoires consécutives, après ses triomphes cette année à Doha, Indian Wells et Miami.

Duel espagnol en finale à Barcelone

À Barcelone, l'Espagnol Pablo Carreno s'est qualifié pour la finale du tournoi ATP 500 en battant l'Argentin Diego Schwartzman.

Carreno, no 19 au classement mondial, a éliminé l'Argentin, no 15 au monde, en deux manches de 6-3 et 6-4, sans trop de difficulté, après 1h40 de jeu.

Le match entre les deux joueurs devait se disputer la veille, mais n'a pu se tenir en raison de la pluie qui est tombée sur la ville catalane.

Carreno Busta affrontera en finale son compatriote Carlos Alcaraz. La jeune sensation a battu l'Australien Alex de Minaur en trois manches de 6-7 (4/7), 7-6 (7/4) et 6-4.

La finale est prévue dimanche en fin d'après-midi.