Swiatek l’emporte à Stuttgart, Djokovic battu à Belgrade

Iga Swiatek a battu dimanche sur la terre battue de Stuttgart la no 4 au monde Aryna Sabalenka.

La no 1 au classement WTA l'a emporté en deux manches de 6-2 et 6-2 en un peu moins d'une heure et demie.

La Polonaise de 20 ans reste sur 23 victoires d'affilée, après ses victoirees cette année à Doha, Indian Wells et Miami.

Djokovic battu à Belgrade

Le numéro un mondial Novak Djokovic s'est incliné dimanche en finale du tournoi sur terre battue de Belgrade face au Russe Andrey Rublev (no 8) en trois manches de 2-6, 7-6 (4/6) et 0-6.

À la recherche de sa meilleure forme après sa défaite d'entrée à Monte Carlo contre l'Espagnol Alejandro Davidovich, le Serbe a été trahi par sa condition physique dans la dernière manche.

Djokovic n'en était qu'à son troisième tournoi de la saison, et se mesurait pour la première fois à un joueur du top 10. Il a pu constater le travail qui lui reste à faire pour revenir au niveau.

Novak Djokovic Photo : Reuters / Denis Balibouse

Comme lors de ses trois rencontres précédentes à Belgrade, Djokovic a mal entamé la partie, cédant à deux reprises son service et laissant filer la première manche après plus de trente minutes de jeu.

Porté par plus de 8000 amateurs, il a recollé au score à l'issue d'une deuxième manche marathon de plus d'une heure.

Mais ayant puisé dans ses dernières réserves pour remporter le jeu décisif après avoir gâché six balles de manche, il ne lui restait plus d'énergie pour la dernière manche.

En atteignant la finale du tournoi dans sa ville natale, il a redonné un peu de couleurs à sa fiche de 2022 (désormais cinq victoires pour trois défaites), mais il lui reste beaucoup à faire en vue des Internationaux de France qui commencent le 22 mai.

Duel espagnol en finale à Barcelone

À Barcelone, l'Espagnol Pablo Carreno s'est qualifié pour la finale du tournoi ATP 500 en battant l'Argentin Diego Schwartzman.

Carreno, no 19 au classement mondial, a éliminé l'Argentin, no 15 au monde, en deux manches de 6-3 et 6-4, sans trop de difficulté, après 1h40 de jeu.

Le match entre les deux joueurs devait se disputer la veille, mais n'a pu se tenir en raison de la pluie qui est tombée sur la ville catalane.

Carreno Busta affrontera en finale son compatriote Carlos Alcaraz. La jeune sensation a battu l'Australien Alex de Minaur en trois manches de 6-7 (4/7), 7-6 (7/4) et 6-4.

La finale est prévue dimanche en fin d'après-midi.