Annemiek van Vleuten récupère son titre à Liège

Gagner est devenu de plus en plus difficile dans le cyclisme féminin , a réagi Annemiek van Vleuten, 39 ans, qui a l'un des palmarès les plus riches du peloton.

Victorieuse de la classique Het Nieuwsblad à la fin de février, elle a ensuite accumulé les places d'honneur (2e de la course italienne Strade Bianche (routes blanches), du Tour des Flandres et de la Flèche wallonne, 4e de l'Amstel).

Je ne voulais pas arriver au sprint , a précisé la Néerlandaise de l'équipe Movistar qui a attaqué dans les deux dernières difficultés d'un parcours très sélectif, à 30 kilomètres de l'arrivée puis à l'entrée des 15 derniers kilomètres.

Je savais que mes chances de réussir augmentaient si la course était plus difficile. Il y avait un vent un peu défavorable dans le final et le risque d'un retour (des poursuivantes) , a expliqué la Néerlandaise.

Au sommet de la dernière côte, elle avait un avantage d'une quinzaine de secondes et l'a emporté finalement avec 43 secondes d'avance sur le groupe de poursuite.

Annemiek van Vleuten a parcouru les 142 km en 3 heures 52 min 32 s, à la moyenne de 36,6 km/h.

L'Australienne Grace Brown a poursuivi la belle série de son équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine (victorieuse de l'Amstel et de la Flèche wallonne avec Cavalli). Elle a réglé au sprint ce groupe pour la deuxième place devant la tenante du titre, la Néerlandaise Demi Vollering.

Je sais que je suis meilleure que jamais, mais cela ne garantit pas la victoire , a estimé van Vleuten, présente pour la quatrième fois sur le podium de Liège-Bastogne-Liège en six éditions.

Elle a ensuite donné rendez-vous à ses adversaires à la fin de juillet pour la première édition du Tour de France dames, mon prochain grand objectif selon ses propres termes.

Quatre Canadiennes participaient à la classique.

Leah Kirchmann et Olivia Baril ont terminé 31e et 36e, à 4:49 d'Annemiek van Vleuten. Alison Jackson et Magdeleine Vallières se sont officiellement classées 61e et 63e, dans un peloton, à 12:57 de la gagnante.