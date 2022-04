Les Panthers battent les Maple Leafs et signent un record d’équipe

Les Panthers ont signé une 13e victoire consécutive, ce qui constitue un record d'équipe. Cette séquence se retrouve à égalité pour la septième plus longue de l'histoire de la LNH et il s'agit de la plus longue depuis 2016-2017, quand les Blue Jackets de Columbus ont remporté 16 parties de suite.

Il s'agit également de la 50e victoire d'Andrew Brunette, l'entraîneur-chef par intérim des Panthers, à seulement son 71e match derrière le banc de l'équipe.

Claude Giroux a récolté un but et deux mentions d'aide pour les Panthers. Aleksander Barkov a amassé un but et une assistance alors que Mason Marchment a participé à deux réussites des siens.

Justin Holl et Mitch Marner ont fait scintiller la lumière rouge pour les Maple Leafs, qui a laissé filer une avance de 2-0.

Sergei Bobrovsky a bloqué 34 rondelles pour la formation de la Floride tandis que son vis-à-vis, Jack Campbell, a terminé l'affrontement avec 32 arrêts.