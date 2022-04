Une quatrième finale d’affilée pour Iga Swiatek

La Polonaise, qui vient de remporter les tournois de Doha, d'Indian Wells et de Miami, a battu la Russe Liudmila Samsonova 6-7 (4/7), 6-4 et 7-5 samedi et rejoint la Bélarusse, victorieuse un peu plus tôt de l'Espagnole Paula Badosa 7-6 (7/5) et 6-4.

Après un combat d'un peu plus de trois heures, la Polonaise a converti sa première balle de match après avoir brisé Samsonova trois fois dans la dernière manche, finalement remportée 7-5.

Une nouvelle preuve de la combativité de la joueuse de 20 ans : Les joueuses comme moi sont nées pour se battre , a-t-elle déclaré.

Avant cela, la no 4 mondiale Sabalenka avait eu moins de mal à écarter Badosa, ralliant la finale à Stuttgart pour la deuxième année de suite. La Bélarusse a remporté une lutte acharnée dans la première manche, poussant son adversaire au jeu décisif (7/5) avant de maintenir une pression constante dans la deuxième manche.

C'était un match difficile contre l'adversaire la plus difficile (de la semaine, NDLR) , a déclaré Sabalenka, défaite en finale l'an dernier par Ashleigh Barty. J'ai juste essayé de rester en vie dans la première manche.

Malgré la défaite, Badosa est assurée de monter à la 2e place du classement WTA lundi.