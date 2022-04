Cristiano Ronaldo marque à son retour

Le Portugais a levé le bras gauche et pointé le ciel pour souligner, de façon très sobre, son 100e but en Premier League anglaise, inscrit en première mi-temps du match contre Arsenal. Les partisans de l'équipe londonienne ont applaudi le légendaire no 7 à la septième minute pour montrer leur solidarité.

Son retour n'a toutefois pas suffi pour sortir son club du gouffre. Il s'est incliné 3-1. Les Red Devils occupent maintenant la 6e place du championnat, et peuvent presque dire adieu au top 4, synonyme d'une qualification automatique pour la Ligue des champions.

Ronaldo et sa conjointe Georgina Rodriguez ont annoncé lundi dernier que l'un de leurs jumeaux était décédé. CR7 avait raté la rencontre face à Liverpool mardi, qui s'était soldée par une défaite de 4-0.

Son filet sur la pelouse de l'Emirates Stadium est survenu à la 34e minute et réduisait alors l'écart à 2-1. Il s'agissait de son 16e but cette saison, et cela s'ajoute aux 84 autres marqués lors de son premier séjour avec Manchester United entre 2003 et 2009.

