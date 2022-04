Djokovic passe en finale à Belgrade

Le numéro un mondial, en quête d'un troisième titre sur ses terres, affrontera dimanche le vainqueur du match entre le Russe Andrey Rublev, 8e joueur mondial, et l'Italien Fabio Fognini (no 62) qui est en cours.

Dans son match face à Khachanov, Djokovic a été en délicatesse avec son service (57% de première balle seulement en première manche), et il a connu un début de match poussif, cédant son engagement dès le premier jeu de la rencontre, sauvant une balle de nouveau bris à 2-0 et ne parvenant jamais à refaire son retard dans la première manche.

Mais le Serbe s'est réveillé ensuite. Il a été plus régulier au service, plus précis sur ses retours, en maîtrise de l'échange, et il a déroulé les deux manches suivantes face à un adversaire qu'il avait déjà battu cinq fois lors de leurs six précédents affrontements.

Avant d'arriver à Belgrade, il n'avait disputé que quatre matchs depuis le début de la saison, deux victoires puis une défaite en février à Dubaï et, surtout, une élimination dès son entrée en lice à Monte-Carlo.

En atteignant la finale dans sa ville natale, il donne un peu de couleurs à sa saison 2022 (désormais cinq victoires pour deux défaites) et poursuit sa montée en puissance en vue du grand rendez-vous de la saison sur terre battue, les Internationaux de France, du 22 mai au 5 juin.

Deuxième finale en deux ans pour Sabalenka à Stuttgart

De côté féminin, Aryna Sabalenka s'est qualifiée samedi pour la finale du tournoi WTA de Stuttgart pour la deuxième année consécutive, grâce à sa victoire en deux manches 7-6 (7/5), 6-4 contre Paula Badosa.

La Bélarusse, numéro 4 mondiale, a remporté une lutte acharnée dans la première manche, poussant son adversaire au jeu décisif (7/5) avant de maintenir une pression constante dans la deuxième.

C'était un match difficile contre l'adversaire la plus difficile de la semaine , a déclaré Sabalenka après le match, ajoutant avoir juste essayé de rester en vie dans la première manche.

La joueuse de 23 ans, défaite en finale l'an dernier par Ashleigh Barty, a dit être très heureuse de ce résultat et rencontrera Iga Swiatek ou Liudmila Samsonova, opposées dans l'autre demi-finale.

Malgré la défaite, l'Espagnole Badosa est assurée de monter à la deuxième place du classement WTA lundi.