Dix mois après son accident, il vise l’équipe nationale de parahockey

Le 39e Défi sportif, qui rassemble des milliers d'athlètes qui vivent avec une limitation fonctionnelle, s'est mis en branle vendredi pour 10 jours de compétitions. C'est une autre étape de la progression fulgurante du jeune homme, qui a adopté le parahockey en septembre, trois mois à peine après un atterrissage violent lors de son premier saut en parachute.

Le vent s’est levé à la toute dernière seconde. L’arrivée sur la terre ferme ne s’est pas passée comme prévu. Une malchance épouvantable qui a causé à Burnett une fracture de la colonne vertébrale.

Alors âgé de 18 ans, il mordait dans la vie à pleines dents et carburait à l’adrénaline. Il touchait à tout : hockey en sports-études, sports nautiques, ski, planche à neige, motocross. Il allait amorcer une formation pour devenir pompier.

Shawn Burnett aurait pu laisser des idées noires envahir son esprit, mais il s’est rapidement accroché au sport.

Même quand je jouais au hockey debout, c’est vraiment l’aspect compétitif et l’aspect physique, le fait de plaquer les autres joueurs, que j’aimais, se souvient Burnett, rencontré avant un entraînement à l’aréna Howie-Morenz à Montréal. Quand j’ai su que le parahockey allait m’amener les mêmes sensations, je me suis dit que j’allais l’essayer et que j’allais me lancer à fond là-dedans.

Dès novembre, il était choisi par l’équipe du Québec. Au Défi sportif, il voudra convaincre les dirigeants de l’équipe nationale de développement et obtenir une invitation pour les vrais essais d’Équipe Canada, en septembre prochain.

Maxime Gagnon est l'entraîneur de l'équipe de parahockey du Québec. Photo : Radio-Canada / Jean-François Vachon

Son entraîneur, Maxime Gagnon, croit qu’il a de bonnes chances d’y arriver. Dès qu’il a vu Burnett sur une patinoire, il a remarqué son potentiel pour le parahockey, un sport dans lequel le jeune défenseur peut mettre en pratique les habiletés déjà acquises lorsqu’il jouait au hockey debout.

Surtout, l’entraîneur est fier d’avoir vu son protégé s’investir à fond dans le sport aussi rapidement après son accident.

Souvent, on dit que ça prend de trois à cinq ans pour se refaire une vie, se refaire un réseau, explique Maxime Gagnon. À cet âge-là, tu ne peux plus suivre tes amis dans les bars, par exemple, qui ne sont pas adaptés. Il y a des escaliers, des choses comme ça. Mais Shawn dégage quelque chose dans un vestiaire de hockey. Il a une belle communication avec ses coéquipiers. L’inclusion sociale est importante pour nous à la suite d’un accident comme ça.

« Il faut sortir le plus vite possible de ces idées noires qu’on peut avoir à l’occasion, de penser qu’une vie est finie parce qu’on est en fauteuil roulant. Le sport va les aider beaucoup. » — Une citation de Maxime Gagnon, entraîneur, Équipe Québec de parahockey

Shawn Burnett s’est rapidement attaché à ses coéquipiers, une méchante belle gang de gars et de filles qui vivent des situations similaires ou identiques à la sienne. Toute la famille Burnett s’efforce encore d’apprivoiser cette nouvelle vie qui n’a rien de facile.

Le jeune athlète vit avec des douleurs 24 heures sur 24. Il a dû renoncer à ses plans de carrière. Ses parents et lui ont eu à réapprendre certaines tâches de base. Mais tout l’encadrement de l’équipe de parahockey leur est d’un précieux soutien.

Depuis le début, les vétérans m’ont pris sous leur aile, souligne Burnett. Ils m’ont montré beaucoup de choses, pas seulement au parahockey, mais dans la vie en général, des trucs au quotidien pour vivre avec mon handicap. Ils m’ont apporté beaucoup.

Shawn Burnett Photo : Radio-Canada / Jean-François Vachon

Visiblement, il apporte lui aussi beaucoup à son équipe. Son entraîneur le compare au défenseur de l’équipe nationale Tyrone Henry, et il juge que son jeune athlète a une plus belle vision du jeu.

Le fait de dire qu’on va porter le chandail de son pays pour un camp, c’est important, soutient Maxime Gagnon. Il est capable de le faire. Quand j’envoie des joueurs à un niveau plus élevé, c’est parce que je sais qu’ils sont capables de nous représenter fièrement.

Et Shawn Burnett, même s’il est d’une remarquable humilité, a de grandes idées pour la suite. Il veut montrer aux plus jeunes que lui qu’il n’y a pas de limite, peu importe leur handicap .

Je veux vraiment me pousser, être le meilleur dans tout ce que je fais, admet-il le plus modestement possible. Mon but, c’est vraiment de me rendre aux Jeux paralympiques dans les prochaines années.

Avec tout ce qu’il a accompli en moins d’un an, qui pariera contre lui?