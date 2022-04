Pour Martin St-Louis, Guy Lafleur était un superhéros

Même dans notre salon, quand Guy s'élançait, nous nous levions parce que nous savions que quelque chose d'excitant allait se produire , a-t-il raconté vendredi.

« Il était un superhéros. » — Une citation de Martin St-Louis, entraîneur du Canadien de Montréal

Guy a été mon premier joueur favori, a ajouté le Lavallois de 46 ans. Ce n'est pas seulement parce que c'était le joueur préféré de mon père, mais parce qu'il avait une présence, une image.

Guy Lafleur demeure le meilleur marqueur de l'histoire du CH avec 1246 points, devant Jean Béliveau, Henri Richard et Maurice Richard.

Il a été le visage de l'équipe pendant de nombreuses saisons, aidant l'équipe à remporter la Coupe Stanley à cinq reprises.

Il y a de ces noms, comme ceux de Lafleur, Béliveau et Maurice Richard, qui font que vous êtes fiers de porter ce logo, cet uniforme , a souligné l'attaquant Brendan Gallagher.

Ils ont bâti cette grande tradition , a-t-il ajouté.

Brendan Gallagher Photo : Reuters / Eric Bolte

Brendan Gallagher a eu l'occasion de croiser le célèbre no 10 à quelques reprises au fil des années. Il a raconté que les joueurs adoraient entendre les vieilles histoires de guerre des anciens joueurs. Lafleur, lui, tentait de s'informer de la situation de l'équipe, de la manière dont allaient les choses dans le vestiaire.

Gallagher a souligné à quel point il ne se gênait pas pour venir jaser avec les joueurs de l'équipe. C'est aussi le côté humain de Lafleur qui a profondément marqué Martin St-Louis.

Quand ma mère est décédée, Guy Lafleur et Réjean Houle se sont présentés aux funérailles , a rappelé celui qui disputait alors la finale de l'Est avec les Rangers de New York contre le Tricolore.

J'ai réalisé à quel point il était une bonne personne, a-t-il ajouté. Il y a des personnes qui ont un grand impact sur vous sans avoir à en faire beaucoup, simplement en regardant comment ils se comportent ou agissent , a dit l'entraîneur.

« J'ai beaucoup appris de Guy. Il est un grand modèle. » — Une citation de Martin St--Louis

Le Canadien affronte les Sénateurs d'Ottawa samedi.

L'équipe accueillera les Bruins de Boston dimanche, ce qui rappellera de grands souvenirs à de nombreux amateurs, tant la rivalité entre les deux équipes était grande.

C'est contre Boston que Guy Lafleur a possiblement marqué son but le plus célèbre lors du septième match de la demi-finale de la Coupe Stanley en 1979.