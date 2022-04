Québec offre des funérailles nationales à Guy Lafleur

Au nom de la nation québécoise, je veux offrir mes plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Guy Lafleur. Suite à son décès, c’est tout le Québec qui est en deuil. Guy Lafleur a marqué plusieurs générations par ses exploits sportifs et aussi par sa gentillesse, sa générosité , a-t-il dit.

Il est parti trop tôt, trop jeune. Son décès nous rappelle à notre condition humaine. La vie passe tellement vite, comme une comète blonde. Comme Guy Lafleur dans ses montées à l’aile droite.

Québec est actuellement en discussion avec la famille Lafleur pour la tenue de funérailles nationales.

« Avec la permission de sa famille, l’État québécois va organiser des funérailles nationales. C’est tout le Québec qui va lui rendre hommage. Et graver à tout jamais le nom de Guy Lafleur dans notre mémoire collective. » — Une citation de François Legault, premier ministre du Québec

Seulement deux sportifs ont eu droit à des funérailles nationales dans l'histoire du Québec. Ce sont deux autres légendes du Canadien : Maurice Richard le 31 mai 2000 et Jean Béliveau le 10 décembre 2014.

Le gouvernement du Québec a par ailleurs ouvert un registre de condoléances et invite les Québécois qui le souhaitent à écrire un mot pour rendre hommage à Lafleur sur le site Québec.ca. Le registre sera ensuite remis à la famille.

M. Legault a aussi confirmé que son équipe est en train d'évaluer la possibilité de renommer des routes ou des infrastructures en l'honneur de Guy Lafleur, comme l'autoroute 50, qui passe par Thurso, sa ville natale en Outaouais.

L'ancienne vedette du CH est décédée vendredi à l'âge de 70 ans après un long combat contre le cancer.