Les Raptors en mission impossible

Depuis la création de la NBA, 143 équipes ont accusé un tel retard dans une série et aucune n'est parvenue à l'emporter. D'ailleurs, seules trois d'entre elles ont su forcer la tenue d'un match ultime.

Les Raptors ont eux-mêmes tiré de l'arrière 0-3 dans une série à trois occasions dans leur histoire. Chaque fois, ils ont été balayés en quatre matchs, soit en 2015 par les Wizards de Washington ainsi qu'en 2017 et en 2018 par les Cavaliers de Cleveland.

Je pense que c'est un sacré défi, mais quelqu'un doit le faire , a dit l'entraîneur-chef Nick Nurse vendredi. C'est comme ça que je vois les choses. Quelqu'un doit le faire! Et si on gagne, c'est 3-1, alors ce n'est plus 3-0, et 3-1, c'est déjà arrivé.

Au cours des 75 premières saisons de la NBA, près de 5 % des équipes qui tiraient de l'arrière 1-3 dans une série sont en effet parvenues à l'emporter. Les probabilités ne sont pas élevées, mais elles existent.

Pour nous, l'important, c'est le prochain match. On ne peut pas regarder l'histoire ou voir si on peut faire l'histoire ou pas, il faut tout simplement essayer de se focaliser sur le match demain et essayer de le gagner. Pour ce qui est du reste, on verra après , a précisé Pascal Siakam, le joueur vedette des Raptors.

Siakam a connu beaucoup de difficultés sur le plan offensif dans la série et il le sait. Siakam, qui a été le meneur en points des Raptors en saison régulière, n'a enregistré que 12 points mercredi. Il promet d'être plus agressif samedi alors que son équipe fera face à l'élimination.

Je pense que pour moi, c'est juste d'essayer de prendre les tirs qui sont là. Ce sont des tirs sur lesquels on travaille pendant toute la saison, alors il faut les prendre et puis vivre avec les résultats , a-t-il raisonné.

Malgré la défaite, les Raptors, dans l'ensemble, ont montré de belles choses lors du troisième duel de la série. OG Anunoby, Precious Achiuwa et Gary Trent fils ont chacun inscrit une vingtaine de points et l'équipe a beaucoup mieux joué sur le plan défensif, mais les Sixers ont quand même réussi à s'imposer grâce à une performance de Joel Embiid dans la deuxième portion du match.

Chris Boucher croit d'ailleurs que les représentants de la Ville Reine sont bien meilleurs que ce qu'ils ont montré jusqu'à présent.

On a bien joué au dernier match. C'est de notre faute si on a perdu. Ils n'ont rien fait d'extraordinaire qui a changé notre façon de voir le jeu , a-t-il souligné. On doit juste continuer à [se concentrer] sur ce qu'on peut faire. Quand on a une chance de gagner le match, on doit la saisir.

Nick Nurse a d'ailleurs rappelé en point de presse que les Raptors ont eu plusieurs occasions de distancer leurs adversaires en fin de match mercredi.

On a eu à peu près sept chances de l'emporter dans la dernière minute de jeu et demie : on a raté trois de nos quatre lancers francs, on a manqué notre meilleur tireur à trois points qui était libre, on a manqué notre deuxième meilleur pointeur qui était libre [près du panier]. Si on avait réussi un de ces jeux, on aurait mis fin au match , a évalué l'entraîneur.

Les Raptors ignorent toujours s'ils pourront compter sur la recrue Scottie Barnes samedi. Barnes a subi une entorse à la cheville à la fin du premier match et n'a plus joué depuis.

Il a pris part à quelques portions de la séance d'entraînement de l'équipe vendredi, mais Nick Nurse n'a pas semblé très optimiste quant à sa disponibilité samedi.

On n'écarte pas la possibilité qu'il puisse jouer, mais c'est encore un cas incertain , a dit l'entraîneur-chef, qui a paru moins optimiste que lorsqu'il s'est prononcé sur la question après le match no 3.

Malgré son statut de joueur de première année, Barnes a amassé 15,3 points, 7,5 rebonds et 3,5 aides en moyenne par match au cours de la saison régulière. Il avait inscrit 15 points, 10 rebonds et 8 aides avant de se blesser à la fin du premier match. Son apport aux Raptors est indéniable.