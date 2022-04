Le Canadien et la planète hockey pleurent la mort de Guy Lafleur

Le légendaire no 10 Guy Lafleur, dernier membre de la Sainte Trinité du Canadien de Montréal avec Maurice Richard et Jean Béliveau, décédé dans la nuit de jeudi à vendredi d'un cancer du poumon , n'a laissé personne indifférent tout au long de son illustre carrière.

Les témoignages affluent de toutes parts depuis l'annonce de sa mort, tant de ses anciens coéquipiers que de ses anciens adversaires, sans oublier la classe politique.

L'ancien défenseur, capitaine et directeur général Serge Savard n'a pas hésité un instant pour parler de Guy Lafleur comme l'un des plus grands. Selon lui, il complète le trio de grands joueurs des temps modernes du CH avec Maurice Richard et Jean Béliveau.

« Ce qui a fait leur admiration, c'est qu'ils étaient des personnes ordinaires, qui parlaient à tout le monde. Ils n'ont jamais refusé de donner un autographe à un enfant, ils n'ont jamais refusé de parler au monde. Ils étaient les idoles d'un peuple. » — Une citation de Serge Savard, ancien joueur et directeur général du Canadien

Il a raconté qu'il n'avait pas été facile de voir Lafleur s'affaiblir au cours des derniers mois, au moment où il luttait contre un cancer.

La dernière fois que je l'ai vu, c'était pour sa fête l'automne passé, a dit Savard. C'était le jour des élections fédérales (le 20 septembre). C'était comme dans l'ancien temps. Nous buvions du vin, nous parlions de nos souvenirs. Nous avions du plaisir. Mais il savait que ses jours étaient comptés.

Nous parlions de telle époque ou de telle conquête. Il avait un gros sourire. Puis, quand il parlait de sa situation, il avait la larme à l'oeil.

Savard a aussi souligné à quel point Lafleur est resté engagé dans la communauté, notamment avec la fondation du CHUM, jusqu'à la fin de sa vie. C'est un gars qui a voulu faire une différence sur la Terre, comme joueur et comme citoyen , a-t-il conclu.

Yvan Cournoyer très ému

Yvan Cournoyer, autre ex-capitaine et célèbre no 12, gagnant de 10 Coupes Stanley, cachait mal ses émotions en essayant de rendre hommage à son coéquipier disparu.

Je vais m'ennuyer de Guy, a d'abord dit en soupirant celui que l'on surnommait le "Roadrunner". On savait que c'était pour arriver. Mais quand ça arrive, c'est très difficile.

Quand j'ai vu Guy pour la première fois, on pratiquait à Verdun. J'étais certain qu'il ferait un très bon joueur de hockey , a-t-il ajouté la voix étranglée par l'émotion.

« Quand je l'ai vu la première fois, Jean Béliveau venait de prendre sa retraite. Je savais qu'avec Guy, nous allions gagner plusieurs autres Coupes Stanley et je ne me suis pas trompé. Guy se battait sur la patinoire et il s'est battu en dehors aussi avec la maladie. Je lui disais : "Guy, si tu veux perdre du poids, t'as pas besoin d'être malade." Moi, j'ai eu beaucoup de blessures, des opérations, mais ce n'était pas le cancer. » — Une citation de Yvan Cournoyer, ancien capitaine du Canadien

Guy pour moi, c'était comme un frère. Quand il est arrivé à Montréal, il avait beaucoup de difficultés parce qu'il s'ennuyait de Québec. Un journaliste lui avait demandé qui l'avait le plus aidé à son arrivée, il avait répondu Henri Richard et Yvan Cournoyer , a-t-il renchéri avant de fondre en larmes.

L'ancien no 11 Yvon Lambert se souvient de l'influence que Lafleur avait sur le reste de l'équipe.

On n'avait pas le choix. Il fallait le suivre et il fallait que tu travailles très fort. À mon arrivée avec le Canadien, il y avait Henri Richard, qui a eu une petite leçon de Lafleur. Pour lui, une pratique, c'était comme un match. Lafleur était toujours le premier à embarquer sur la glace. S'il n'avait pas eu de point au match précédent, Lafleur demandait à Bunny Larocque de se lever une heure plus tôt parce qu'il voulait lancer des rondelles. Il voulait tellement gagner, tellement faire plaisir à ses fans , a dit Lambert.

La veuve de Jean Béliveau, un autre géant disparu en décembre 2014, a parlé de ses premières rencontres privilégiées avec Lafleur que la famille de l'ancien capitaine nouvellement retraité avant accueilli chez elle, à Longueuil, à l'automne de 1971.

« Il ne connaissait personne quand il est arrivé à Montréal. Il est resté trois semaines avec nous. On a eu beaucoup de plaisir. Il s'entendait bien avec notre fille Hélène. Il est bien fin Guy. » — Une citation de Lise Béliveau, épouse du célèbre no 4

Celle-ci se réjouit chaque fois que l'on fait référence aux trois grandes gloires du Canadien qu'on été Maurice Richard, Jean Béliveau et Guy Lafleur.

Ça me fait chaud au coeur. Je suis bien contente de ça. Guy était aimable avec tout le monde. Je l'ai toujours aimé. Il avait des défauts comme tout le monde, on en a tous. Et ç'a été tout un joueur de hockey. Il nous a fait lever de nos sièges tellement souvent.

Richard Sévigny, gardien de but du Tricolore de 1979 à 1984, était lui aussi très ému d'apprendre le décès de Guy Lafleur.

Je suis peut-être le joueur le plus privilégié qui a eu la chance de jouer avec Guy. On parle de cinq ans avec le Canadien et au-dessus de 25 ans avec les anciens Canadiens. Ça me touche beaucoup. Guy avait sa personnalité et c'était l'athlète le plus sympathique que j'ai vu avec ses partisans. Il était apprécié de partout, même en Russie, où j'ai fait deux voyages avec lui.

« Guy était un pince-sans-rire. Il avait toujours une blague en réserve. Il n'était pas toujours drôle, mais il fallait en rire. La tournée des anciens Canadiens, c'était la tournée Guy Lafleur. Partout où il passait, on faisait la file pour rencontrer Guy et lui faire signer un autographe. » — Une citation de Richard Sévigny, ancien joueur du Canadien

Il n'avait pas peur de dire la vérité

Les commentaires élogieux sont aussi venus de plusieurs de ses plus grands rivaux dans la LNH et aussi de ceux qui ne l'ont jamais affronté, mais qui ont suivi ses traces.

C'est le cas de Daniel Brière, des Flyers de Philadelphie, qui a également brièvement endossé l'uniforme Bleu-blanc-rouge pour la saison 2013-2014.

« Il était l'idole de jeunesse de plusieurs joueurs de l'Outaouais (comme lui) qui ont joué et qui ont eu la chance de connaître de belles carrières. Pour moi, un de mes grands moments est quand j'ai eu la chance de jouer un premier match avec le Canadien, où j'ai reçu le flambeau des mains de Guy Lafleur au match d'ouverture. » — Une citation de Daniel Brière, ancien joueur du Canadien

Brière a aussi parlé de cette capacité qu'avait Lafleur de prêter une attention toute particulière à chaque personne qu'il rencontrait ou qui venait le saluer.

C'était un homme qui te faisait sentir comme si tu étais la personne la plus importante au moment où il te parlait, a-t-il confié. Il avait ce don. C'est la raison pour laquelle il était tant aimé. Ce que j'ai toujours adoré de lui, comme plusieurs Québécois, c'était sa franchise. Il n'avait pas peur de dire la vérité. Tu savais exactement ce qu'il pensait quand tu jasais avec lui.

La première vedette de la LHJMQ

Entre 1969 et 1971, il a donné ses premières lettres de noblesse à la naissante Ligue de hockey junior majeur du Québec, remplissant le Colisée de Québec et faisant déplacer les foules partout où il passait.

La LHJMQ vient de perdre celui qui a été a l'origine de cette ligue en 1969, a d'ailleurs gazouillé le commissaire de la ligue, Gilles Courteau, vendredi matin. Guy Lafleur aura été le meilleur joueur de l'histoire de la LHJMQ et en est devenu l'ambassadeur numéro 1. Merci Guy pour tout ce que tu as fait pour nous. Mes condoléances à la famille.

En deux saisons dans l'uniforme des Remparts de Québec, Lafleur a survolé la ligue comme peu de joueurs l'ont fait par la suite. Ses statistiques parlent d'elles-mêmes: Lafleur prend part à 118 matchs en saison régulière et amasse 379 points, incluant 233 buts. En séries éliminatoires, il récolte 47 buts et 86 points en 29 matchs , a ajouté M. Courteau.

De nombreuses personnalités du monde politique de tous les partis ont aussi réagi à la mort de Guy Lafleur.

