La FINA suspend le champion olympique russe Evgeny Rylov

Le nageur russe Evgeny Rylov, double champion olympique en titre sur 100 et 200 m dos, a été suspendu par la Fédération internationale de natation pour son soutien à l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe.

Le comité de discipline de la FINA a décidé de suspendre pour neuf mois Evgeny Rylov.

La FINA suspend Rylov à la suite de sa participation et de son comportement à un événement au stade Loujniki de Moscou le 18 mars 2022. La suspension prend effet au 20 avril 2022 , a expliqué la FINA dans un communiqué.

Le gouvernement russe avait organisé le 18 mars une manifestation au stade Loujniki de Moscou pour célébrer les huit ans de l'annexion de la Crimée ukrainienne, après une révolution pro-occidentale à Kiev en 2014.

Ce rassemblement avait réuni 95 000 personnes à l'intérieur du stade et 100 000 à l'extérieur.

Plusieurs athlètes russes de renom, dont Evgeny Rylov, y avaient participé.

Certains ont été mis en avant en montant sur scène, et arborant le Z , lettre devenue un symbole patriotique, car elle est inscrite sur de nombreux chars russes déployés dans les zones de combats.

Lors de ce rassemblement ultra patriotique, des banderoles proclamaient Pour un monde sans nazisme , Pour la Russie , alors la Russie justifie son opération militaire en Ukraine lancée le 24 février par la nécessité de dénazifier le pays.

Lors de son discours, le président russe Vladimir Poutine avait salué les forces engagées en Ukraine, citant notamment la Bible, saluant l'héroïsme des soldats russes.

Moscou réagit

Malheureusement, la politique néfaste visant à politiser le sport continue , a regretté le porte-parole du Kremlin, Dmitiri Peskov, évoquant la décision de la FINA.

Pour sa part, le ministre russe des Sports Oleg Matytsine a dénoncé une décision entièrement politisée .

Evgeny, c'est non seulement la fierté de la Russie, mais c'est la fierté de toute la natation internationale , a-t-il expliqué, cité par l'agence de presse publique RIA Novosti.

Suspendre un athlète pour 9 mois en raison de sa participation à un concert, ce n'est même pas honteux, c'est tout simplement ridicule , a de son côté réagi le président du Comité olympique russe, Stanislav Pozdniakov, sur la messagerie Telegram.

M. Pozdniakov dénonce une discrimination ouverte selon le principe de nationalité .

À la suite de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe le 24 février, la FINA a d'abord autorisé le 8 mars les nageurs russes et bélarusses à participer sous pavillon neutre aux Championnats du monde de 2022, prévus à Budapest du 18 juin au 3 juillet, avant de finalement décider le 23 mars de les en exclure.

Au CIO, soutien à l'UKraine

Le président du Comité International Olympique (CIO), Thomas Bach, et le ministre ukrainien de la Jeunesse et des Sports, Vadym Guttsait, ont rencontré jeudi des athlètes ukrainiens vivant et s'entraînant actuellement en Suisse.

Le président Thomas Bach et le ministre Vadym Guttsait, tous deux champions olympiques d'escrime, étaient accompagnés de Sergii Bubka, président du Comité National Olympique (CNO) ukrainien, membre du CIO en Ukraine et champion olympique de saut à la perche.