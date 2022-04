Steven Stamkos devance Martin St-Louis au sommet des pointeurs du Lightning

Stamkos, le 1er choix au total lors du repêchage de 2008, a décoché un tir sur réception précis en deuxième période pour obtenir le 954e point en carrière dans l'uniforme du Lightning. Il a devancé l'actuel entraîneur du Canadien, Martin St-Louis, qui en avait inscrit 953 à Tampa Bay.

Stamkos a ajouté deux mentions d'assistance pour récolter plus d'un point pour un quatrième match de suite.

Nikita Kucherov a amassé un 600e point dans la LNH lorsqu'il a préparé le but de Stamkos et il a ajouté son 20e filet de la campagne. Alex Killorn, Ondrej Palat et Ross Colton ont tous conclu l'affrontement avec trois points.

Andrei Vasilevskiy a stoppé 35 tirs devant la cage des champions en titre de la Coupe Stanley, signant ainsi une première victoire à ses sept derniers départs, soit depuis le 1er avril.

Ilya Mikheyev a profité d'une supériorité numérique pour inscrire l'unique but des Maple Leafs. Erik Kallgren a repoussé 28 rondelles.

Huberdeau rejoint McDavid

Aleksander Barkov a inscrit un 38e but et les Panthers de la Floride ont égalé un record d'équipe avec un 12e gain de suite, jeudi, l'emportant 5-2 contre les Red Wings de Detroit.

Mason Marchment, Sam Reinhart, MacKenzie Weegar et Noel Acciari ont aussi marqué pour les Panthers, qui ont la meilleure fiche de la LNH.

La Floride a aussi mérité 12 victoires de suite en 2015-16.

Le Québécois Jonathan Huberdeau a fourni deux passes. Il mène la ligue avec 113 points, à égalité avec Connor McDavid, des Oilers d'Edmonton.

Winnipeg flanche devant la Caroline

Seth Jarvis a brisé l'égalité à 8:21 au troisième tiers et les Hurricanes de la Caroline ont défait les Jets de Winnipeg 4-2, jeudi.

Jarvis a récolté son 15e but en faisant dévier un tir de la ligne bleue de Brendan Smith.

Teuvo Teravainen et Jaccob Slavin ont aussi déjoué Eric Comrie, tandis que le capitaine Jordan Staal a marqué dans un filet désert.

Antti Raanta a fait 20 arrêts pour la Caroline, qui a mené 46-22 pour les tirs.