Les Jeux de l’Acadie 50+ de retour sous une nouvelle formule

Cette formule décentralisée s'étendra du 15 juillet au 1er octobre. Edmundston, qui devait organiser les Jeux en 2020, tiendra quelques activités, dont la cérémonie de fermeture.

Une autre nouveauté qui se tiendra dans cette région sera la Grande randonnée du Madawaska.

Il s’agira d’une marche de type Compostelle dans les sentiers, en partenariat avec l’Association acadienne des pèlerins et amis du chemin Saint-Jacques. Deux parcours seront proposés - 25 km et 50 km - et la rencontre sera étalée sur trois jours. Les participants reviendront coucher à Edmundston tous les soirs.

Des communautés d’ailleurs au Nouveau-Brunswick, de l'Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse présenteront aussi des activités sociales et des compétitions sportives.

Jean-Luc Bélanger, président des Jeux de l'Acadie 50+(archives) Photo : Radio-Canada / Michèle Brideau

On trouve que ça va peut-être aider à stimuler un petit peu et de ne pas perdre l'idée des Jeux. Si l’on ne faisait rien d'ici à 2024, on risquait, comme toute organisation, de perdre l'intérêt, que cet intérêt s'évapore graduellement pour ensuite avoir de la difficulté à démarrer une telle activité. Parce que c'est toute une structure, toute une organisation , dit Jean-Luc Bélanger, président des Jeux de l'Acadie 50+.

Programmation annoncée bientôt

La programmation des Jeux de l’Acadie 50+ de 2022 sera annoncée d’ici la fin juin. L’événement est organisé en collaboration avec l’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick.

Nous allons comptabiliser les activités et le nombre de participants dans toutes les régions inscrites. L’objectif est d’avoir le plus grand nombre d’activités possible dans toutes les régions avec le maximum d'adeptes. La programmation comprendra des activités sportives, de loisirs, récréatives et sociales , poursuit M. Bélanger.

Edmundston sera le pôle de plusieurs activités. Il y aura la Grande randonnée du Madawaska, un tournoi de golf, un tournoi de pickleball et un tournoi de crible.

