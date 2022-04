La part du lion à Carey Price

Le but ayant toujours été d’évaluer le niveau de jeu du gardien vedette avant de le laisser filer pour l’été, le CH jouit d’un horaire favorable pour permettre au no 31 de délier ses jambes vieillissantes.

Martin St-Louis n’a rien voulu confirmer, mais l’on risque de voir Price devant le filet à nouveau pour l’un des deux matchs du week-end. Le CH conclura ensuite sa saison avec des rencontres à New York mercredi prochain et à Montréal face aux Panthers deux jours plus tard.

Le Tricolore devra maintenant trouver une façon d’appuyer son gardien, l’équipe ayant été blanchie à ses deux présences devant le filet, une séquence qui avait commencé lors du cinquième et dernier match de la finale de la Coupe Stanley en juillet dernier.

C’est un phénomène individuel et collectif présentement , a laissé tomber Rem Pitlick.

L’ailier traverse une mauvaise passe avec seulement deux aides à ses dix derniers matchs, à l’image du groupe et des neuf réussites lors des six derniers, dont quatre le même soir.

Le problème selon l’entraîneur?

La finition , a fait valoir St-Louis avant de préciser sa pensée.

On a produit assez de chances de marquer, c’est juste la finition. Il ne faut pas réinventer la game quand la finition est pas là […] C’est d’être engagé, alerte, d’avoir une idée où la rondelle va aller et de l’anticiper. C’est une grosse partie de la game de saisir les retours et de continuer d’attaquer. L’autre équipe est fatiguée, tu continues, tu vas peut-être avoir une autre chance ou les forcer à prendre une pénalité , a-t-il poursuivi.

« Quand ça arrive, tu sers ton bâton un peu trop. Surtout contre les Islanders, on a eu beaucoup de chances et quand tu ne marques pas en première et en deuxième, il y a de la frustration qui embarque. Il y a de petites choses à améliorer aussi : créer davantage depuis le milieu de la glace, saisir les retours, ce genre de trucs. » — Une citation de Jake Evans

Evans sera de retour dans la formation après avoir sauté son tour mardi aux prises avec un virus non lié à la COVID-19. Il pourrait bien se retrouver en compagnie du fraîchement rappelé Rafaël Harvey-Pinard et de Rem Pitlick qui, eux, on le sait, joueront ensemble. Le centre des deux ailiers reste à déterminer.

Le jeune centre a réussi deux buts spectaculaires récemment, les deux grâce à des lancers frappés d’une puissance insoupçonnée. Evans s’en est encore amusé jeudi matin.

Vous allez peut-être en voir un autre ce soir , a-t-il lancé.

Evans a raconté qu’à l’époque où il jouait pour le Rocket de Laval, Joël Bouchard avait l’habitude de le taquiner sur la supposée mollesse de son tir.

Il m’avait placé dans le concours du tireur le plus puissant avec les gros bonhommes , s’est souvenu le jeune homme en riant.

Et puis?

Je croyais que ce serait humiliant, mais ça ne l’avait pas été finalement.

Par ailleurs, Kale Clague remplacera Jordan Harris. Evans prendra la place de Laurent Dauphin et Harvey-Pinard, celle de Paul Byron, blessé au bas du corps contre le Wild.

Le CH croupit toujours au dernier rang de l’Association de l’Est, six points derrière les Flyers. Les deux équipes ont perdu leurs six dernières rencontres sans y récolter un traître point.

En deux départs, Carey Price présente un dossier de 0-2-0 malgré des statistiques enviables : une moyenne de 2,02 et une efficacité de ,918.

En rafale

St-Louis est revenu sur le souper des anciens qu’a tenu l’organisation mercredi soir. Dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, on peut y voir des gloires du passé comme Yvan Cournoyer, Réjean Houle, Bob Gainey, Yvon Lambert, Patrice Brisebois et Gilbert Delorme.

L’ancienne organisation a souvent fait face aux critiques pour ne pas avoir ouvert suffisamment la porte à ses légendes. La nouvelle mouture semble vouloir, pour l’instant du moins, remédier à la situation.

St-Louis a apprécié.

J’ai grandi comme partisan du Canadien. Je les ai vus jouer. Pas Yvan Cournoyer, mais j’ai vu beaucoup de vidéos de lui. Mon père me parlait d’Yvan Cournoyer. C’est spécial d’être dans la même pièce que ces gars-là. Yvan a 10 Coupes Stanley, il a beaucoup de bonnes histoires. J’étais tout ouïe hier. J’écoutais leurs histoires. J’ai parlé un peu, mais écouté pas mal plus.

