Ovechkin rejoint Bossy et Gretzky avec une neuvième saison de 50 buts

L'attaquant russe, qui totalise 780 buts dans sa carrière, a réussi une neuvième saison de 50 buts. Il a égalé Mike Bossy et Wayne Gretzky pour le plus grand total. Bossy a cependant réalisé les siennes de façon consécutive.

À 36 ans et 7 mois, il est aussi devenu le joueur le plus âgé à enregistrer une saison de 50 buts.

Shea Theodore a déjoué deux défenseurs avant de mystifier le gardien Ilya Samsonov et de conclure la manoeuvre du revers pour faire scintiller la lumière rouge en prolongation.

Les Golden Knigths ont 89 points, soit deux de moins que les Stars de Dallas, au dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires. Ils ont trois points de retard sur les Kings de Los Angeles et sur le troisième rang de la Division pacifique.

Alec Martinez, Evgenii Dadonov et Chandler Stephenson ont complété le pointage pour les Golden Knights. Robin Lehner a accordé un but sur 13 tirs, mais a été remplacé après la deuxième période. Logan Thompson a bloqué 13 tirs en relève.

Evgeny Kuznetsov a aussi trouvé le fond du filet pour les Capitals alors que Samsonov a fait 26 arrêts.

McDavid repasse en tête

Rattrapé et devancé par Jonathan Huberdeau mardi au sommet du classement des pointeurs, Connor McDavid a repris son trône avec trois points contre les Stars.

Avec un but dans un filet désert et deux passes, il a désormais 113 points, deux de plus que le Québécois. Mais l'attaquant des Panthers de la Floride a un match de plus à jouer que son rival ontarien.

Les Oilers d'Edmonton l'ont emporté 5-2. Evander Kane, Derek Ryan, Zach Hyman et Jesse Puljujarvi ont été les autres marqueurs pour l'équipe albertaine.

En retard rapidement 0-2, Dallas avait réussi à créer l'égalité, grâce à des buts de Jason Robertson (37e) et de Roope Hintz (35e) qui s'approchent tous deux de la barre des 40 filets cette saison.

Malgré la défaite, les Stars (91 points) se maintiennent au dernier rang donnant accès aux éliminatoires dans l'Ouest, alors que les Oilers (96 points) sont presque assurés d'y participer.