Connor McDavid reprend la tête du classement des pointeurs

Avec un but, dans un filet désert, et deux passes, McDavid a désormais 113 points, deux de plus que Huberdeau. Mais le Québécois a un match de plus à jouer que son rival ontarien.

Les Oilers d'Edmonton l'ont emporté 5-2 face aux Stars de Dallas. Evander Kane, Derek Ryan, Zach Hyman et Jesse Puljujarvi ont été les autres marqueurs pour l'équipe albertaine.

En retard rapidement 2-0, Dallas avait réussi à créer l'égalité, grâce à des buts de Jason Robertson (37e) et Roope Hintz (35e) qui s'approchent tous deux de la barre des 40 filets cette saison.

Malgré la défaite, les Stars (91 points) se maintiennent au dernier rang donnant accès aux éliminatoires dans l'Ouest, alors que les Oilers (96 points) sont presque assurés d'y participer.