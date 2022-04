Amanda Kessel se joint à un programme de gestion des Penguins

Associated Press

Kessel est la première participante au nouveau programme que l'équipe a dévoilé mercredi. Elle suit les traces de Cammi Granato, vedette américaine à la retraite et membre du Temple de la renommée du hockey, et d'autres femmes occupant des postes de direction dans la LNH.

Kessel a déclaré qu'elle était impatiente d'apprendre sur le terrain avec les Penguins, où elle travaillera aux côtés de cadres de l'équipe dans les départements des opérations hockey, du marketing et de la diffusion.

Granato et son ancienne agente Émilie Castonguay sont directrices générales adjointes chez les Canucks de Vancouver, Kendall Coyne Schofield, coéquipière de Kessel, est entraîneuse du développement des joueurs chez les Blackhawks de Chicago et les étoiles canadiennes à la retraite Hayley Wickenheiser et Danielle Goyette travaillent au développement des joueurs chez les Maple Leafs de Toronto.

Le programme des Penguins est le premier du genre dans la LNH.

Kessel, qui est âgée de 30 ans, a représenté les États-Unis lors des trois derniers Jeux olympiques d'hiver. Elle a remporté une médaille d'or en 2018 et a ramené l'argent en 2014 et 2022.

Son frère Phil a remporté la Coupe Stanley deux fois avec l'organisation.