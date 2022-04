Tom Renney quitte la direction de Hockey Canada

Tom Renney se retire de son poste de chef de la direction de Hockey Canada après un mandat de huit ans et sera remplacé par Scott Smith.

Hockey Canada en a fait l'annonce par voie de communiqué, mercredi après-midi. L'organisation a précisé que Renney prendra officiellement sa retraite le 1er juillet 2022.

J'y ai réfléchi au cours de la dernière année et, même s'il s'agit d'une décision difficile, je sais que c'est le bon moment et je garde un excellent souvenir des huit dernières années , a déclaré Renney.

Renney a été nommé président et chef de la direction en juillet 2014. Il a pris la relève de Bob Nicholson, en poste pendant 16 ans.

Dans ce double rôle, Renney a supervisé tous les aspects de l'organisation, dont les programmes de haute performance, le développement du hockey à l'échelle nationale et internationale, de même que le développement des affaires, les événements, le marketing et les services aux membres.

Renney a quitté la présidence en 2017 lorsque Smith, chef de l'exploitation à Hockey Canada, l'a remplacé. Il est demeuré dans l'organisation à titre de chef de la direction.

Tom Renney a guidé les équipes nationales masculines, féminines et de parahockey dans leur conquête de 28 médailles en compétitions internationales, dont des médailles d'or et d'argent en hockey féminin respectivement aux Jeux olympiques d'hiver de 2022 et de 2018.

Il a aussi aidé le Canada à gagner l'argent aux Jeux paralympiques d'hiver de 2018 et de 2022 ainsi que le bronze lors du tournoi masculin aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

Scott Smith, de son côté, a occupé diverses fonctions au sein de Hockey Canada depuis 1995. Âgé de 55 ans et originaire de Bathurst, au Nouveau-Brunswick, il a été nommé chef de l'exploitation en 2007.

Michael Brind'Amour, qui occupe la présidence du conseil d'administration de la fédération, a précisé que Smith conservera son titre de président.