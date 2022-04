Le cas de Price est bien documenté et ses deux départs se veulent particulièrement rassurants. Non seulement la vedette se déplace sur la glace avec l’agilité d’un hydroglisseur sur l’eau, il apparaît aussi calme qu’à l’habitude, autant en contrôle.

Ce ne sont que deux matchs, mais le voilà tout de même avec une moyenne de 2,02 et une efficacité de ,918. Et, évidemment, deux défaites, puisque ses amis n’ont pas été en mesure de lui fournir le moindre but, séquence qui remonte d’ailleurs au cinquième match de la finale de la Coupe Stanley où le CH a aussi été blanchi. Mais bon, rien de nouveau sous le soleil ici.

Price assure aussi qu’il y a encore une belle marge d’amélioration.

Ça me semble moins chaotique devant moi. Tout joueur qui rate un bon bout de temps te dira qu’au début, tes lectures de jeu ne sont pas aussi bonnes qu’en temps normal. Je sens que le jeu ralentit , a-t-il dit.

Prenez Tyler Pitlick maintenant et le portrait est tout autre. Ces quelques derniers matchs pourraient lui permettre d’assurer sa survie dans la Ligue nationale. Les ailiers de soutien de 30 ans qui n’ont pas trouvé le fond du filet en un an ne sont pas nécessairement la denrée la plus prisée à travers la ligue.

C’est entre autres pour ça qu’il espérait que [son but] soit bon . Parce qu’il a marqué dans cette défaite de 2-0 contre le Wild, mais on le lui a refusé, jugeant que Laurent Dauphin avait créé de l’obstruction sur Cam Talbot.

Il s’est distingué malgré tout avec quelques bons coups d’épaule (3) et une échappée en désavantage numérique.

Il a une occasion pour montrer ce qu’il peut faire. Il saisit sa chance. Je trouve qu’il nous donne de bonnes minutes. C’est un joueur très intelligent. Il est pesant, gros gars, bonnes mains, bonne vision, je suis content de ce que je vois , l’a encensé Martin St-Louis après le match.

Kevin Fiala marque le premier but de la soirée Photo : usa today sports / Jean-Yves Ahern

À travers tous ces combats bien personnels aux implications fort différentes (on peut difficilement trouver destins plus distincts que ceux de Price et Pitlick avec le CH), celui que mène Paul Byron commence à être de plus en plus inquiétant.

Lundi, après l’entraînement, St-Louis avait eu cette réflexion à propos du petit ailier et de son avenir dans la LNH.

Tu te sens mal pour lui, parce qu’il n’y a jamais de match où il ne travaille pas, où il ne patine pas vite. Je ne sais pas à quoi ressemblera l’an prochain pour Paul, je ne sais pas comment il se sent en se levant le matin. Mais dès qu’il joue, même s’il se sent à 60 %, il donne 110 %. S’il peut gérer ses blessures, je ne pense pas qu’il est sur le point de perdre sa vitesse. Il va l’avoir encore longtemps , avait lancé l’entraîneur.

Mardi soir face au Wild, Byron a dû abdiquer en fin de première période blessé au bas du corps, déjà une quatrième blessure cette saison pour un total de 50 matchs d’absence.

L’attaquant a été opéré à la hanche l’été dernier, au genou l’année précédente. Il a subi une violente commotion cérébrale qui a semblé lui enlever un peu de son explosion et, par conséquent, de son unicité, de ce qui le distingue de ses semblables dans cet impitoyable circuit.

On pourrait ajouter les autres blessures au poignet et celles non révélées qui l’ont stoppé dans son élan.

Byron soufflera 33 bougies dans une semaine et tente de s’accrocher à sa dernière année de contrat. Le CH doit encore lui verser 2,8 millions en 2022-2023. Mais dans un contexte où Kent Hughes ne cache pas ses intentions, quelle place réserve-t-il à un attaquant dans la mi-trentaine, bien payé (trop?) et particulièrement vulnérable aux blessures depuis trois ans?

St-Louis doit se sentir une certaine affinité avec le no 41. Les deux sont passés par le ballottage avait de faire leur nid dans la LNH, bien que les carrières ne soient pas également spectaculaires, s’entend, il n’en demeure pas moins que Byron devrait atteindre le plateau des 100 buts (il en a 98), ce qui serait loin d’être banal dans son cas.

« Il lutte chaque jour pour être capable de continuer à jouer cette année. Il veut aider l’équipe. C’est une blessure qui le dérange depuis un bon moment et il essaie de composer avec. » — Une citation de Martin St-Louis à propos de Paul Byron

Byron demeure un coéquipier excessivement populaire dans ce vestiaire. Le A sur son chandail confirme son ascendant sur ses collègues.

Carey Price a lancé qu’il ne croit pas avoir rencontré quelqu’un de plus compétitif que lui dans sa carrière, ce qui n’est pas peu dire.

Il a ce feu en lui, il apporte de l’énergie. Il est devenu un ami très proche et j’ai apprécié qu’il soit toujours là pour moi , a ajouté le gardien.

Personne ne doute de la flamme, de la passion. Il manque peut-être simplement un peu de combustible.

Son contrat le rend vulnérable. La dernière année de son entente serait facile à racheter sans impact majeur sous le plafond salarial (1,5 million en 2022-2023 et un peu plus de 900 000 en 2023-2024).

Mais Paul Byron a souvent démontré qu’il ne fallait jamais parier contre lui. Aura-t-il seulement la chance de disputer ces cinq derniers matchs pour faire valoir son point, encore une fois?

Il n’y a plus d’enjeu collectif d’ici le 29 avril, mais il y en a plusieurs individuels.