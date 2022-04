Bianca Andreescu l’emporte à son retour au jeu à Stuttgart

Andreescu, désormais 121e au monde en raison de ses longs mois d’absence, a reçu un laissez-passer pour ce tournoi. Elle a maintenant rendez-vous avec la Bélarusse Aryna Sabalenka, troisième tête de série.

Cette rencontre était une première en 2022 pour Andreescu, qui avait annoncé en décembre qu’elle prenait une pause du tennis pour se remettre physiquement et mentalement de deux années difficiles .

Sur Twitter, Andreescu avait fait part de ses difficultés après des semaines d’isolement en quarantaine en raison d’une infection à la COVID-19. Elle avait également indiqué que sa grand-mère avait passé plusieurs semaines aux soins intensifs en raison du coronavirus, ce qui lui avait porté un dur coup.

Souvent, je n’avais plus l’impression d’être moi-même, surtout à l’entraînement ou pendant les matchs, avait-elle écrit. Je sentais que je portais le monde sur mes épaules. J’étais incapable de me détacher de ce qui se passait à l’extérieur du terrain. Je ressentais la tristesse et la tourmente autour de moi et ç’a laissé des séquelles.

À 19 ans, pendant la saison qui l’a révélée au grand public, Andreescu a surpris son idole, Serena Williams, pour gagner la finale des Internationaux des États-Unis de 2019. Cette victoire était survenue quelques semaines après qu’elle eut remporté la Coupe Rogers, à Toronto, en raison de l’abandon de Williams en finale.

Ces victoires avaient propulsé Andreescu à son meilleur rang au classement de la WTA, le 4e.