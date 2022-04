Marc-André Fleury est prêt pour une autre saison dans la LNH

Rencontré après l’entraînement matinal du Wild, qui fera confiance à Cam Talbot devant le filet mardi contre le Canadien au Centre Bell, Fleury a indiqué avec sa candeur habituelle qu’il avait décidé tout récemment qu’il était prêt, à 37 ans, à amorcer la prochaine campagne au plus haut niveau du hockey professionnel.

J’aimerais jouer au moins une autre saison, a confirmé Fleury. J’ai décidé ça dernièrement. Ce serait le fun d’en jouer une autre. J’aime encore jouer, j’ai du plaisir. Le corps tient encore la majorité du temps.

Fleury est sans contrat en vue de la saison prochaine. À l’entendre parler du Wild, auquel il s’est joint dans le cadre d’un échange avec les Blackhawks le 21 mars dernier, le Minnesota pourrait être une destination de choix.

Le gardien québécois, d’une part, ne tarit pas d’éloges envers Cam Talbot. Les deux portiers se séparent le travail de manière rigoureusement égale depuis l’échange – un système de rotation jamais confirmé officiellement par l’entraîneur Dean Evason, nous rappelle discrètement la porte-parole du Wild.

Depuis la première présence de Fleury sur la feuille de match, lorsque Talbot a mené l’équipe à une victoire de 3-2 contre Vancouver le 24 mars dernier, le Wild a récolté 24 points sur une possibilité de 28 et n’a subi qu’une défaite en 60 minutes.

Les commentaires de Marc-André Fleury et Nicolas Deslauriers

C’est bien de faire partie d’une bonne équipe et d’un bon groupe, a souligné Fleury. Cam Talbot, c’est une super bonne personne, un bon gardien, on s’entend bien. Ça rend les choses simples. Tous les deux, on devrait jouer et faire notre possible pour aider cette équipe.

D’autre part, la chimie n’opère pas qu’avec Talbot. Fleury éprouve une admiration et un respect remarquables pour ses nouveaux coéquipiers, avec lesquels il vient de franchir la barre des 100 points cette saison.

Les derniers jours avant la date limite, c’était un peu stressant. Je savais que je pourrais être échangé. Quand j’ai eu l’appel qui me confirmait que j’allais au Minnesota, c’était quand même excitant, stressant. Tout a bien été. L’arrivée a été facile pour moi. Bill Guerin [le directeur général] était là, j’ai joué avec lui. Les gars dans la chambre, tout le monde est proche, c’est une bonne chimie. C’était facile de s’incorporer à l’équipe.

Le collègue gardien, les coéquipiers, le directeur général, les partisans. Le Wild tout entier semble avoir gagné le cœur de Marc-André Fleury. De là à faire rougir le téléphone de l’état-major de l’équipe pour s’assurer d’y rester, il y a cependant un pas que le Québécois n’est pas encore prêt à franchir.

Là, il faut gagner, c’est l’important , a-t-il simplement conclu.

Une 500e pour Nicolas Deslauriers

Si le hasard fait mal les choses pour les partisans de Fleury qui auraient aimé le voir en action à Montréal, il en est tout autrement pour Nicolas Deslauriers. L’ancien du Canadien aura le bonheur de jouer son 500e match devant les siens, au Centre Bell.

L’ex-défenseur devenu attaquant – gardien réserviste, c’est pas mal tout ce qu’il me manque sur mon CV , a blagué le Québécois – est parvenu, tant bien que mal, à trouver sa petite place dans le grand cirque de la LNH, notamment avec son jeu robuste. Dans les circonstances, 500 matchs au plus haut niveau, c’est fort louable. Mais Deslauriers en veut encore plus.

Quand tu es jeune, tu y vas la pédale à fond tout le temps. C’est comme ça que j’ai pu rester dans la LNH. J’ai pris soin de mon corps, aussi. J’ai un rôle différent. Je me bats quand même assez souvent, mais je prends soin de mon corps le lendemain. Je le dis, 500 matchs, c’est quelque chose pour moi, mais dans la ligue, il y en a beaucoup qui en ont bien plus que moi. J’ai beaucoup de chemin à faire, mais je veux prendre soin de mon corps, continuer de prendre de la maturité.

Nicolas Deslauriers a récolté 12 points en 74 matchs cette saison. Photo : Brad Rempel-USA Today Sports

Deslauriers ignore combien de ses proches exactement seront au Centre Bell pour l’encourager, mardi. Il sait cependant qu’il comptera sur l’appui de son épouse et de ses enfants, qu’il a revus pour la première fois depuis longtemps lundi, à son arrivée à Montréal.

Après l’échange du 19 mars dernier entre les Ducks d’Anaheim et le Wild, les Deslaurier ont convenu que les enfants feraient l’école à la maison avec la maman pendant que le papa s’installerait au Minnesota.

La famille avait vécu une situation semblable la saison dernière. Nicolas Deslauriers avait passé environ trois mois seul en Californie. C’est le prix à payer, semble-t-il.

Ça te facilite la tâche quand tu sais que tu veux être dans cette position-là, que tu veux être un joueur de séries éliminatoires, a soutenu Deslauriers. Il fallait juste savoir où j’irais, et quand. Le dernier mois et demi, l’organisation d’Anaheim m’a clairement dit qu’elle voulait me garder, mais que pour ma carrière, elle tenterait de me trouver une place. Quand les joueurs changent d’équipe, c’est dur, mais ce n’est rien comparativement à ce que les femmes des joueurs vivent.

Si jamais le Wild devait retourner à Saint Paul sans les deux points, Deslauriers sera quand même gagnant : les enfants sont maintenant inscrits à l’école au Minnesota. Toute la famille rentre à la maison mercredi.