En larmes, Kim Clavel promet de revenir avec force

Visiblement accablée et très affectée par son infection à la COVID-19, Clavel s’est évidemment dite extrêmement déçue de la tournure des événements au moment où elle touchait presque à son but ultime.

En larmes et ayant peine à respirer tellement elle apparaît lourdement congestionnée, elle se livre sans retenue durant près de trois minutes pour partager sa mésaventure avec ses partisans.

À l’entraînement, après un ou deux rounds, je cherchais mon air. J’étais essoufflée. J’étais fatiguée. Habituellement, plus tu approches d’un combat, plus tu es sharp, plus tu te sens plein d’énergie. Moi, c’était le contraire. C’est paniquant , explique-t-elle avec un geste plongeant de la main.

« J’ai tellement rêvé de ce moment. Ce qui me frustre le plus, c’est que j’ai l’impression d’avoir tout fait comme il faut. J’ai mis toutes les chances de mon bord pour ne pas attraper ça. J’ai fait vraiment attention. Je n’avais plus de vie sociale. Je ne voyais plus ma famille et je me faisais livrer mes repas et mon épicerie. Je n’ai pas manqué un entraînement. »