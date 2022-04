Le Canadien blanchi par le Wild

Kevin Fiala a amassé un but et une aide, Cam Talbot a repoussé 26 tirs et le Wild du Minnesota a défait le Canadien de Montréal 2-0, mardi soir au Centre Bell.

Price en était à un deuxième départ cette saison et le Tricolore a été chaque fois blanchi.

Le Canadien a manqué de cohésion en début de match, mais s'en est bien sorti par la suite. Il a toutefois été incapable de tromper la vigilance de Talbot.

La troupe de Martin St-Louis a encaissé un sixième revers de suite. Le Canadien (20-46-11) a été blanchi pour une septième fois cette saison.

Price a réalisé 28 arrêts.

Matt Boldy a également touché la cible pour le Wild (48-21-7), qui a remporté cinq de ses six derniers matchs.

Les attaquants Paul Byron, Laurent Dauphin et Mathieu Perreault et le défenseur Jordan Harris avaient été insérés dans la formation en relève à Michael Pezzetta (suspension), Jake Evans (virus), Joel Armia (raisons familiales) et Corey Schueneman.

La soirée de travail de Byron n'a duré que 4 min 41 s. Il n'est pas revenu sur le banc après le premier entracte et l'équipe a indiqué qu'il avait subi une blessure au haut du corps.

Le Canadien jouera son prochain match jeudi, quand les Flyers de Philadelphie seront les visiteurs au Centre Bell.

Incapable d'acheter un but

Le Tricolore a eu toutes les misères du monde à sortir de son territoire en début de rencontre, mais les choses se sont placées par la suite.

Il a fallu que le Wild se retrouve en avantage numérique pour qu'il ouvre le pointage, à 6:57 du premier vingt. Fiala a profité d'une belle passe de Mats Zuccarello pour déjouer Price grâce à un tir sur réception.

Le Canadien est venu près de répliquer lorsqu'il a lui aussi déployé son attaque massive. Josh Anderson a toutefois été incapable de tirer dans un filet ouvert à la suite d'une passe transversale de Nick Suzuki.

Le Tricolore l'a échappé belle lors d'un autre avantage numérique, alors que c'est plutôt le Wild qui a cogné deux fois à la porte, sans toutefois marquer.

Tyler Pitlick a menacé tard en première période pour le Canadien, également en infériorité numérique. Il s'est échappé, mais a vu Talbot réussir l'arrêt avec sa mitaine.

Cam Talbot et Tyler Pitlick Photo : The Canadian Press / Ryan Remiorz

Le jeu a été moins animé en deuxième période. Rem Pitlick s'est buté à son tour à Talbot lors d'une échappée.

Le Canadien a aussi vu un but de Tyler Pitlick être annulé lors d'une contestation de l'entraîneur. Les responsables vidéo ont jugé que Dauphin avait bousculé Frédérick Gaudreau vers Talbot, l'empêchant de pouvoir faire l'arrêt.

Le Wild a doublé son avance après 2:29 de jeu en troisième période. Boldy s'y est pris à deux reprises pour battre Price.

Le Canadien a repris vie au terme d'une belle présence de Perreault, Dauphin et Brendan Gallagher.

Suzuki a pu foncer au filet avec un peu plus de 11 minutes à faire à la rencontre. Talbot a toutefois réussi l'arrêt avec le bout du patin gauche.

Les derniers efforts du Canadien ont été minés par une punition contre Harris pour avoir dégagé la rondelle dans les gradins, puis une autre contre Jeff Petry pour avoir fait trébucher.