Nouveau départ au golf pour Ashleigh Barty

Associated Press

Associated Press

L'Australienne de 25 ans jouera dans l'équipe internationale d'Ernie Els pour un tournoi de la Série des icônes, qui sera disputé les 30 juin et 1er juillet.

Elle a fait une croix sur le tennis professionnel le mois dernier. Elle a remporté les Internationaux d'Australie en janvier, son troisième titre en tournoi du grand chelem. Elle a aussi été sacrée championne à Wimbledon l'an dernier et à Roland-Garros en 2019.

Elle a apparemment réussi à abaisser son handicap à 4 et poursuit son approche polyvalente en matière de sports. Elle a notamment déjà joué professionnellement au cricket en 2015 durant une sabbatique de deux ans du tennis.

Dans l'équipe d'Ernie Els, en plus de Barty, on retrouvera l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, et le prolifique attaquant des Spurs de Tottenham Harry Kane.

Cette sélection affrontera l'équipe américaine mettant en vedette l'ancien nageur et multiple champion olympique Michael Phelps, de même que le nouveau quart retraité des Steelers de Pittsburgh Ben Roethlisberger.

Barty, qui est fiancée à Garry Kissick, un entraîneur de golf en Australie, a récemment gagné le tournoi féminin à son club régional de Brookwater, situé près de Brisbane.