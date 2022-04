Bradley Wiggins allègue avoir été agressé sexuellement à l’âge de 13 ans

Le quintuple champion olympique y est allé de cette allégation dans une entrevue accordée au magazine Men’s Health UK. Il n’a toutefois pas identifié son agresseur.

J’ai été agressé par un entraîneur quand j’étais plus jeune. J’avais environ 13 ans et je n’ai jamais accepté ce fait , a dit Wiggins maintenant âgé de 41 ans et retraité du sport depuis 2016.

Interrogé à savoir s’il avait été agressé, le vainqueur du Tour de France en 2012 a répondu : Oui. Et tout cela m’a affecté en tant qu’adulte. J’ai gardé ça au fond de moi , préférant ne pas en parler à l’époque en raison de la relation difficile qu’il avait avec son beau-père.

Wiggins avait déjà mentionné son enfance difficile. Son histoire incluait le fait que son père Gary Wiggins, un ancien cycliste d’origine australienne décédé en 2008, avait abandonné sa famille.

Il est l’un des athlètes olympiques britanniques les plus décorés avec trois médailles d’or individuelles et deux par équipe, la dernière aux Jeux de Rio de Janeiro en 2016.Il totalise huit médailles aux Jeux.