Les Commanders nient toute irrégularité financière

La lettre de 19 pages comprend des témoignages, des courriels et d'autres documents envoyés en réponse à la demande d'enquête de la FTC sur les pratiques des Commanders de la part d'un comité de la Chambre des représentants.

L'équipe a aussi fourni plus de 80 pages d'affidavits signés, de courriels et de messages texte à titre de preuves.

Le comité a indiqué la semaine dernière à la FTC avoir trouvé des preuves de pratiques frauduleuses s'étalant sur plus de 10 ans, dont de ne pas partager en entier les revenus de billetterie avec les clubs adverses et la retenue de dépôts remboursables de partisans. La NFL a demandé à la Security and Exchange Commission de jeter un œil sur les éléments soulevés par ce comité.

Les Commanders nient toutes les allégations et jettent le blâme sur l'ex-vice-président aux ventes et service à la clientèle Jason Friedman, dont le témoignage est à la base des recommandations du comité de la Chambre des représentants.

Le Congrès américain s'est penché sur de possibles irrégularités des Commanders après que la ligue n'eut pas rendu public un rapport détaillant les conclusions d'une enquête indépendante, qui a mené à une amende de 10 millions $ US, mais aucune autre sanction. Le comité estime que la NFL et l'équipe ont refusé de dévoiler des documents importants dans cette affaire.

Devant le Congrès, Friedman a témoigné que le club tenait une double comptabilité : l'une avec des rapports de billetterie en deçà des chiffres réels et un autre, qui détenait toutes les informations. Selon son témoignage, le propriétaire, Dan Snyder, était au courant de la tenue et du contenu de ces deux livres comptables.

L'équipe estime que les allégations de Friedman sont sans fondement, fausses et viennent d'un ex-employé mécontent.