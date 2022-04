Claude Julien sera l’entraîneur-chef d’Équipe Canada lors du mondial

Julien, l'entraîneur-chef du Canada aux Jeux olympiques de Pékin en février dernier, sera épaulé par l'entraîneur-chef des Coyotes de l'Arizona, André Tourigny, et de celui des Sénateurs d'Ottawa, D.J. Smith.

En plus de ses deux séjours à la barre du Canadien de Montréal (2003-2006 et 2017-2021), il a dirigé les Bruins de Boston pendant 10 saisons (2007-2017), les guidant à la conquête de la coupe Stanley en 2011.

Shane Doan, le responsable du département hockey chez les Coyotes, occupera le poste de directeur général, et il sera secondé de Rick Nash, directeur du développement des joueurs des Blue Jackets de Columbus, et de Scott Salmond, vice-président à Hockey Canada.

Doan, qui a occupé la même fonction aux Jeux de Pékin, a remporté l'or au Championnat du monde l'an dernier dans le rôle de directeur général adjoint. Pendant sa carrière de joueur, il a représenté le Canada à six reprises au mondial, où il a remporté deux médailles d'or (2003 et 2007) et trois d'argent (2005, 2008 et 2009). Il a aussi gagné la Coupe du monde de hockey 2004 et a porté les couleurs du Canada aux Jeux olympiques de 2006.

C'est un groupe de personnes qui compte plusieurs années d'expérience dans la Ligue nationale de hockey, la Ligue canadienne de hockey et sur la scène internationale, a commenté Tom Renney, chef de la direction à Hockey Canada. Nous nous préparons à bâtir une équipe qui portera la feuille d'érable avec fierté en Finlande le mois prochain.