Daniel Romanchuk remporte sa 2e victoire au marathon de Boston

Romanchuk, âgé de 23 ans, a mené la course lors de 36,8 des 42 km, terminant en tête d'un peloton qui ne comprenait pas le champion en titre et quintuple vainqueur de l'événement Marcel Hug, qui s'est retiré quelques heures avant la course pour des raisons non précisées.

L'Américain Aaron Pike a terminé 2e en 1:32,49, suivi du Britannique Johnboy Smith (1:32,55).

Romanchuck avait précédemment remporté la course à Boston en 2019 lorsqu'il est devenu le premier Américain depuis 1993 à remporter le titre. Il a terminé 3e du marathon de New York en novembre et 2e de la première édition automnale de l'événement de Boston l'an dernier.

Chez les femmes, la Suisse Manuela Schar a remporté l'épreuve pour une quatrième fois de sa carrière en 1:41,08. L'athlète de 37 ans avait aussi gagné l'épreuve précédente.

Un retour à la normale

Il y a seulement six mois que les athlètes ont couru 42,2 km jusqu'à la place Copley, à Boston, dans le cadre du plus vieux et plus prestigieux marathon de la planète.

L'édition de 2020 avait été annulée en raison de la pandémie, une première depuis la course initiale en 1897. La course de 2021 avait été reportée au mois d'octobre, ce qui en faisait la première édition automnale de l'événement. Le nombre de participants avait été restreint, distanciation physique oblige, et les foules étaient plus modestes, mais tout aussi enthousiastes.

Plus de 28 000 coureurs étaient inscrits pour l'édition de lundi, le Jour des patriotes aux États-Unis. Il s'agit de la date traditionnelle de la course, lors de la journée qui commémore le début de la guerre de l'Indépendance américaine.

La Boston Athletic Association souligne aussi cette année le 50e anniversaire de la première division officielle des femmes, même si les huit femmes qui se sont élancées en compagnie des hommes cette année-là n'étaient pas les premières à participer à la prestigieuse course.

Bobbi Gibb est reconnue comme la première femme à avoir couru le marathon de Boston. Elle avait complété la course en 1966 en compagnie de participants officieux appelés les bandits . Un an plus tard, Kathrine Switzer s'est inscrite sous le nom K.V. Switzer et a reçu un dossard officiel. Le directeur de la course, Jock Semple, a essayé de la pousser hors du circuit.

On commémorait cette année la victoire de Nina Kuscsik en 1972. Cinq des huit premières coureuses étaient de la fête. Valerie Rogosheske, qui a pris le 6e rang en 1972, a courry encore cette année, en compagnie de ses filles.

On a offert un remboursement ou un report aux Ukrainiens qui s'étaient inscrits et qui ne pouvaient ou ne voulaient pas participer. Les athlètes russes et bélarusses ont été invités à rester chez eux.