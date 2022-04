Dans une discussion à bâtons rompus avec mon estimé collègue Alexandre Gascon, Kristopher Letang avait spontanément lancé cette question, il y a trois ans, alors que les Blues de Saint Louis étaient en voie de concrétiser l’une des plus étonnantes conquêtes de la Coupe Stanley de l’histoire de la LNH.

Cette année-là, les Penguins avaient été balayés au premier tour par les Islanders de New York. Bon nombre d’observateurs commençaient déjà à se demander si, pour la direction des Penguins, le temps n’était pas venu d’entamer une bonne cure de rajeunissement en échangeant un ou quelques membres du noyau de l’équipe pendant que leur valeur était encore appréciable.

Je trouve que c’est de se tirer dans le pied. Les équipes qui gagnent, ce sont les équipes qui sont vieilles , avait alors argué Letang. À ce moment, l’identité des deux équipes finalistes semblait d’ailleurs lui donner raison puisque les Blues de Saint Louis et les Bruins de Boston formaient respectivement les 9e et 5e clubs les plus âgés de la LNH.

***

Il y a quelques jours, les sages paroles du défenseur québécois me sont revenues en tête quand les Penguins ont confirmé leur place en séries éliminatoires pour une 16e saison consécutive.

Cette séquence est admirable. C’est la plus longue du genre parmi les quatre grands championnats professionnels nord-américains. Et surtout, cette séquence se prolonge alors que le moteur des Penguins (Sidney Crosby (34 ans), Kristopher Letang (34 ans) et Evgeni Malkin (35 ans) est toujours intact.

Mais surtout, la longévité des Penguins s’inscrit dans une tendance qui devient de plus en plus lourde dans la LNH: ce sont effectivement les équipes les plus vieilles qui gagnent. Et ça ne constitue peut-être pas une bonne nouvelle pour les partisans qui s’extasient devant la cure de rajeunissement qu’entame le Canadien de Montréal.

Cette saison, il aurait presque suffi de jeter un coup d'œil à l’âge moyen des équipes de la LNH pour prédire l’identité de celles qui allaient participer aux séries éliminatoires. En effet, 13 des 14 équipes les plus âgées de la ligue(!) prendront part au tournoi printanier dans quelques semaines.

Par ailleurs, si jamais vous participez à un pool durant les séries, gardez cette statistique en tête: parmi les 12 équipes qui ont participé à la finale de la Coupe Stanley lors des six dernières années, il y en avait 9 qui faisaient partie des 10 équipes les plus âgées de la LNH.

Si l’on tient compte du fait que le Canadien comptait sur la 11e équipe la plus âgée l’an dernier et que les Penguins misaient sur la 14e formation la plus vieille en 2016, ça signifie que 91,6% des équipes finalistes misaient sur des alignements surpassant la médiane de la LNH.

En fait, la seule équipe jeune à s’être hissée jusqu’en finale au cours des six dernières années a été les Capitals de Washington de 2018. Dirigés par Barry Trotz, les Capitals comptaient toutefois sur un noyau (Brayden Holtby, 32 ans; John Carlson, 32 ans; Nicklas Backstrom, 34 ans; et Alex Ovechkin, 36 ans) largement composé de trentenaires.

***

On assiste donc à une sorte de retour du balancier à travers la ligue.

Avant le lock-out de 2004, quand la LNH opérait davantage dans une logique de libre marché et qu’il y avait moins d’entravse à l’embauche de talents, les moyennes d’âge étaient plus élevées et il n’était pas rare de voir une ou des équipes dont la moyenne d’âge dépassait ou flirtait avec les 30 ans.

L’avènement du plafond salarial, d’un coup sec, a provoqué une baisse de l’âge moyen des équipes.

Mais de plus en plus, au lieu de simplement insérer de jeunes bas salariés dans leur alignement pour limiter leurs dépenses, les directeurs généraux semblent à nouveau valoriser l’expérience. Ils semblent plus enclins à magasiner pour dénicher des vétérans peu coûteux.

Les cas de Patrick Maroon, Pierre-Édouard Bellemare et Corey Perry chez le Lightning Tampa Bay constituent d’ailleurs un fort bel exemple. Les trois vétérans composent le quatrième trio de leur équipe. Ils totalisent 106 ans d’âge et ne touchent collectivement que 2,9 millions en salaire.

La situation des Penguins, les observations de Kristopher Letang et les statistiques qui précèdent illustrent à quel point il faut être prudent, et patient, quand on dirige une organisation de la LNH.

Il est quasiment impossible d’être compétitif si le département de recrutement amateur ne déniche pas de jeunes talents de façon constante. En même temps, il est extrêmement difficile de gagner si votre équipe ne figure pas parmi les plus expérimentées de la ligue.

C’est un beau paradoxe.