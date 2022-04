Dylan van Baarle l’emporte sur les pavés de Paris-Roubaix

Van Baarle a donné à l'équipe Ineos, la plus riche du peloton, le premier succès de son histoire dans la reine des classiques qui a été courue à une allure-record, sous le soleil et dans la poussière.

Le Néerlandais, qui est âgé de 29 ans, s'est imposé pour la première fois dans une très grande course. Deuxième du championnat du monde l'an passé, il s'est classé deuxième du Tour des Flandres au début du mois.

Guillaume Boivin, qui avait animé la dernière édition de Paris-Roubaix, a subi les contrecoups d’un problème mécanique dans la célèbre Trouée d’Arenberg et a dû changer de vélo. Son coéquipier avec Israel-Premier Tech Hugo Houle était également au départ. Leur meneur, le Belge Jenthe Biermans, a pris le 36e rang.

Boivin a pris officiellement la 62e place, à 15 min 28 s de van Baarle.

Van Baarle a battu de près de deux minutes un petit groupe réglé par le champion de Belgique Wout van Aert après 257 kilomètres d'une course menée tambour battant.

L'équipe Ineos est passée à l'offensive à... 210 kilomètres de l'arrivée avec l'aide des Quick-Step. Le peloton des favoris (van der Poel, Küng) a été contraint à une poursuite de 105 kilomètres pour rentrer avant Haveluy.

À l'avant, le Slovène Matej Mohoric, vainqueur du dernier Milan-Sanremo, a animé une échappée formée avant la Trouée d'Arenberg, à 111 kilomètres du vélodrome.

Mohoric, retardé un temps par un changement de vélo, a vu revenir ensuite un groupe réduit de favoris avant de repartir de l'avant, au seuil des 30 derniers kilomètres, avec le Belge Yves Lampaert.

Derrière eux, van Baarle a réagi avant de se détacher sur les pavés de Camphin, à l'entrée des 20 kilomètres, et se diriger vers le 7e succès néerlandais de l'histoire, huit ans après Niki Terpstra.

Le film de la course

119e édition de Paris-Roubaix. 257,2 km (54,8 km de pavés sur 30 secteurs). Temps ensoleillé et clément. Vent de l'ordre de 20 km/h, de côté dans la première partie.

L'ECHAPPÉE D'UN PELOTON. Nombreuses tentatives dans la première heure. L'équipe Ineos provoque des cassures au 47e km, avant Saint-Quentin. Le premier peloton de 72 coureurs, animé par Ineos et Quick-Step, porte son avantage à 1 min 20 s sur le deuxième conduit par les équipes des favoris piégés, Alpecin (van der Poel), Trek (Pedersen, Stuyven) et Groupama-FDJ (Küng). Pedersen et Asgreen, dans le second peloton, chutent avant les premiers pavés de Troisvilles. A l'avant, Ganna, retardé par une crevaison, revient rapidement.

CHUTES ET CREVAISONS. Turgis, pris dans une chute, abandonne sur les pavés de Saint-Python. Terpstra, son coéquipier, prend les devants. Le second peloton, qui s'apprêtait à rentrer, est retardé par la chute collective et voit son retard dépasser de nouveau la minute. Un groupe de 18 coureurs reprend Terpstra avant d'être rejoint par un autre groupe (Mohoric). Le Gac, travaillant pour Küng, mène la chasse en tête d'un petit peloton comprenant van der Poel et van Aert mais le retard grandit jusqu'à près de deux minutes. Reynders s'isole en tête peu avant d'être arrêté par une crevaison. Ganna, retardé par un saut de chaîne, revient une deuxième fois.

MOHORIC A L'AVANT. Un quintette (Mohoric, Ballerini, Devriendt, C. Pedersen, Pichon) sort avant Denain (145e km). Le groupe principal toujours mené par Le Gac réalise la jonction avec le premier peloton avant Haveluy. Les hommes de tête entrent avec 1 min 40 s d'avance dans la Trouée d'Arenberg où van Aert perd des places à cause d'un ennui mécanique. Ballerini puis C. Pedersen, retardés sur crevaison, se retrouvent intercalés en compagnie de Swift et de Bissegger. Avant les pavés de Sars-et-Rosières (187e km), le trio de tête porte son avance à 2:30 sur un peloton reconstitué avec van Aert, Küng et van der Poel.

L'INITIATIVE DE VAN AERT. Le peloton se disloque après Orchies à l'initiative de l'équipe de van Aert. Les favoris se rapprochent de moins d'une minute. Van Baarle sort en contre-attaque. Sur les pavés de Mons-en-Pévèle, van Aert force l'allure et entraîne van der Poel et Küng alors qu'à l'avant, Pichon lâche prise. Van Aert doit changer de vélo sur crevaison après le retour d'un quatuor de contre-attaquants (Stuyven, Lampaert, Turner, Petit). Mohoric retardé par un changement de vélo, Devrient ouvre seul la course (219e km) avant Templeuve.

VAN BAARLE A L'ATTAQUE. Mohoric et Lampaert faussent compagnie à leurs compagnons à l'entrée des 30 derniers kilomètres et reprennent Devriendt. Ils sont rejoints par van Baarle sur les pavés de Cysoing. Stuyven réagit, imité par van Aert et Küng (234e km), alors que van der Poel baisse pavillon. Van Baarle prend l'avantage sur les pavés de Cysoing à 19 kilomètres de la ligne. Lampaert touche un spectateur et chute dans les derniers kilomètres. Van Baarle s'impose en solitaire. Pour la deuxième place, van Aert devance Küng en tête d'un petit groupe de quatre coureurs.