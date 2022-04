Ce n’était pas une œuvre d’art, plutôt un tableau brouillon qui s’est finalement terminé largement en faveur des Capitals de Washington, les visiteurs, 8-4.

Le Canadien a donné l’impression d’être dans le coup par moments : en égalant la marque en début de deuxième, en se rapprochant à un but de l’adversaire à deux autres reprises, mais chaque fois, les Caps ont simplement passé la seconde, une vitesse inaccessible au Tricolore, pour se distancer aisément.

Tu vois que c’est une équipe qui est prête pour les séries. Ils sont dans cet état d’esprit, ce côté physique dont ils vont avoir besoin. On a vécu ça dans la deuxième moitié du match , a expliqué Martin St-Louis.

Le Canadien, lui, n’est plus prêt pour grand-chose. Vrai que les Capitals ont joué dur et distribué 34 mises en échec contre 21. Vrai que Tom Wilson, en deuxième période, s’est fixé comme seul objectif de déconcentrer le CH en frappant tour à tour, Alexander Romanov, Joel Edmundson, Jake Evans. Josh Anderson est tombé dans le panneau et s’est fait punir pour s’être porté à la défense d’Evans.

Ça n’explique pourtant pas les couvertures défensives déficientes, les revirements en zone neutre, les replis chaotiques.

C’est peut-être un peu [un manque] de communication , a suggéré Anderson. On doit être un peu plus alertes, savoir quand c’est le temps d’y aller ou non.

Hier soir, on a été vraiment bon dans notre territoire. On se repliait, on les forçait à dégager la rondelle ou à commettre des revirements alors on n’avait pas trop à jouer dans notre zone ce qui aide , a tenu à mentionner Evans.

Défensivement, ça a tenu le coup contre les Islanders, mais le CH n’a pas marqué un traître but. Samedi, c’était l’inverse.

Un constat s’impose et pour le mettre dans les mots de l’entraîneur : la balloune a dégonflé .

St-Louis parlait alors du cinquième but des Caps et de la débandade qui s’en est suivie, mais ça s’applique très bien aux dernières semaines du CH de façon générale. La lune de miel est bel et bien terminée pour ceux qui en auraient encore douté.

Nick Suzuki (au centre) a marqué son 20e but de la saison. Photo : Eric Bolte-USA TODAY Sports

Le CH a maintenu une fiche de 7-4-0 après l’arrivée du nouvel entraîneur ce qui le plaçait au 11e rang dans le circuit pendant cette séquence. Depuis, son dossier de 5-11-4 lui vaut la 26e place. Chassez le naturel, disait l’autre…

Ç’a été un match assez haut en couleur malgré tout. Le Tricolore s’est battu avec les moyens du bord, modestes comme on sait.

Il reste seulement six matchs à cette campagne pénible, autant de chances de mettre les enseignements de St-Louis à profit, d’accélérer l’apprentissage justement et d’avoir un pas d’avance quand le prochain camp d’entraînement se mettra en branle. C’est du moins le discours officiel.

St-Louis voit ça comme six répétitions générales. Il l’a vendu ainsi à ses troupes. Ryan Poehling, auteur d’un doublé samedi, a été le premier à effleurer la question.

Marty nous a dit : "Ces huit matchs sont les meilleurs entraînements que vous aurez [avant le début de la prochaine saison]. Tu peux faire ce que tu veux durant l’été, mais c’est difficile de retrouver le même niveau et tu dois utiliser ça à ton avantage , a relevé Poehling.

La pratique en valait le coup pour certains jeunes.

Nick Suzuki, par exemple, qui s’est taillé la part du lion du trio de Nicklas Backstrom et s’est trouvé sur la glace pour quatre buts des Caps, finissant sa soirée à -3.

Romanov, encore une fois l’arrière le plus utilisé à 24 minutes, a vu six rondelles déjouer Samuel Montembeault lors de ses présences. Il a aussi conclu son match avec un différentiel de -3.

Jake Evans s’est mesuré assez souvent à Alex Ovechkin et Evgeny Kuznetsov et s’en est tiré avec les honneurs, entre autres grâce à un superbe but au début du deuxième vingt.

Il faut bien l’admettre, difficile d’imiter ce genre de compétition à l’entraînement au mois de juillet aussi motivé puisse être vos partenaires, votre entraîneur.

« Tout le monde a des lacunes dans son jeu et je sais que les joueurs essaieront de les corriger de leur côté cet été, mais tu ne peux pas répliquer ces matchs-là et ce qu’on fait présentement. Il faut enseigner et procurer de la confiance à nos jeunes. On a un plan pour eux pour leur permettre d’évoluer et ces derniers matchs sont importants. » — Une citation de Martin St-Louis, entraîneur-chef du Canadien de Montréal

Vous n’entendrez rien de négatif de la part du patron d’ici la fin. Après 76 matchs et une saison miséreuse qui n’est pas vraiment de son fait, il n’en est pas là. À jouer sans péril, vous n’en tirez toutefois aucune gloire et depuis quelques semaines, ça n’a rien de glorieux au coin des rues Saint-Antoine et de la Montagne.

C’est très humain : il y a comme un parfum de vacances dans l’air.

En rafale

Anthony Mantha a connu une faste soirée. Lui qui a l’habitude de jouer les trouble-fêtes au Centre Bell a réussi deux buts en 34 secondes à quatre contre quatre en plus d’ajouter deux passes. Le Québécois compte maintenant 15 points (8 buts, 7 passes) en 18 matchs face au Canadien.

Josh Anderson a voulu freiner les ardeurs de Tom Wilson l’agitateur, mais est finalement tombé dans son jeu, se faisant punir pour ses répliques au numéro 43. Les deux costauds se sont échangé regards complices, sourires coquins et vertes paroles pendant toute la soirée. La nature du discours est toutefois demeurée se secrète. L’ailier droit du CH était de tous les combats samedi soir comme le prouvent ses sept tentatives de tir, ses deux revirements provoqués et ses trois mises en échec.

Dans ce fiasco défensif, Jeff Petry a tout de même trouvé le moyen de maintenir une fiche de +2 en plus de récolter deux passes. Inversement, le défenseur des Caps Justin Schultz a terminé le match à -4. Son équipe a gagné 8-4, rappelons-le.