Les Raptors perdent le premier match contre les 76ers

Tyrese Maxey a inscrit 21 de ses 38 points dans le troisième quart et a réduit au minimum les espoirs des Raptors de Toronto de combler l'écart lors d'une victoire de 131-111 des 76ers de Philadelphie, samedi, lors du match no 1 du premier tour des séries éliminatoires de la NBA.

Pascal Siakam a inscrit 24 points lors d'une dure soirée pour les Raptors, qui ont vu la recrue Scottie Barnes quitter la rencontre avec une blessure au pied gauche et Fred VanVleet être expulsé en début de quatrième quart. OG Anunoby a ajouté 20 points pour la formation torontoise.

Barnes a récolté 15 points et 10 rebonds lors d'un excellent début en séries, avant que le pivot des 76ers, Joel Embiid, marche sur son pied et le laisse en martyre au sol.

VanVleet a amassé 18 points et 6 aides avant de quitter la rencontre lors de la même séquence.

Embiid a inscrit 19 points et 15 rebonds.

Les Raptors ont porté leur fiche à 5-17 lors de la première rencontre d'une série. Le deuxième duel aura lieu lundi, toujours à Philadelphie.

C'était le premier affrontement en séries entre les deux rivaux de la Section atlantique depuis le fameux panier de Kawhi Leonard qui a éliminé les 76ers lors des demi-finales de l'Est en 2019.

Les équipes seront de retour à Toronto pour les troisième et quatrième matchs, respectivement le 20 et le 23 avril. La série retournera à Philadelphie pour la partie no 5, si nécessaire.