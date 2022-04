Le CF Montréal inscrit une troisième victoire de suite

La ponctualité était une qualité payante, samedi, au Stade Saputo. Payante pour le CF Montréal et pour ses partisans. Les spectateurs bien assis au coup d’envoi du match et de la deuxième mi-temps ont pu se régaler des deux seuls buts marqués par l’équipe locale dans une victoire de 2-1.

Et ceux qui sont partis avant le coup de sifflet se sont privés d’une montagne russe d’émotion quand les Whitecaps ont marqué un deuxième but qui a ensuite été refusé après consultation de la reprise vidéo. Tosaint Ricketts, qui croyait avoir récolté un point pour son équipe, était hors-jeu.

Contre des Whitecaps chaque fois un peu endormis, le onze montréalais a frappé à la première minute du match et dès la deuxième de la seconde période.

Lassi Lappalainen et Russell Teibert lors de la confrontation entre Montréal et Vancouver, samedi en MLS. Photo : usa today sports / David Kirouac

Djordje Mihailovic a d’abord inscrit son quatrième but de la campagne, le même total que pour toute la saison dernière, bien alimenté par Alistair Johnston dans la surface de réparation.

Au retour des vestiaires, pendant que certains attendaient encore leur café chaud, Romell Quioto a profité d'une passe de Mihailovic à six mètres de la ligne des buts. Les joueurs du CF Montréal ont semblé surpris par le but trop facile et ont hésité avant de le célébrer, croyant que Quioto était peut-être hors-jeu.

Les Montréalais ont régné presque sans partage sur leur pelouse jusqu’aux deux tiers du match.

À la 62e minute, Lucas Cavallini, fraîchement entré dans la rencontre, croyait bien avoir marqué, mais il était hors-jeu.

L’alarme n’a visiblement pas sonné bien fort, puisque les Montréalais ont accordé un but trois minutes plus tard, l'oeuvre de Brian White. Les Montréalais ont ensuite multiplié les maladresses défensives. Cette fois, la chance aura été de leur côté.

Avec cette troisième victoire de suite, le CF Montréal prolonge sa séquence de matchs sans défaite à quatre après un début de saison en demi-teinte.

Les papillons du nouveau président

Ce retour sur le gazon du stade Saputo marquait aussi le retour officiel à la maison du nouveau président, Gabriel Gervais. Si cet ancien défenseur central de l’Impact de Montréal a surtout frustré les attaquants sur la pelouse du Complexe sportif Claude-Robillard, Gervais a disputé quelques matchs dans l’actuel stade de l’équipe.

À quelques heures de son premier match à domicile dans son nouveau rôle, Gervais cachait mal sa joie.

J'ai des papillons comme si je venais jouer un match. Depuis hier soir, j'y pense beaucoup, a dit le président au micro de Radio-Canada Sports. Je suis allé sur la route avec l'équipe quand ils ont joué à New York contre les Red Bulls, mais aujourd’hui, c'est très spécial.

En marchant vers la caméra de Radio-Canada, Gervais a été arrêté à quelques reprises par des partisans aux abords du stade. Il a pris des photos et a signé des chandails. Si le naturel de la chose coulait de source aujourd’hui, on ne se souvient pas d’avoir vu l’ancien président Kevin Gilmore agir de la sorte.

Les gens me disent bonne chance et me disent qu’ils sont contents que j’aie accepté d’être le président du club, affirme Gervais. Je ressens que les gens ont à cœur l’équipe, l’Impact de Montréal, l’histoire. Tous ceux à qui j’ai parlé veulent qu’on soit plus près et plus présent dans la communauté.

Gabriel Gervais a été nommé président et chef de la direction du CF Montréal le 28 mars dernier. Photo : Twitter/CF Montréal

L’homme de 45 ans veut insuffler un souffle nouveau à une organisation qui a perdu de sa superbe au cours des dernières années. Si le projet sportif sur le terrain est crédible, avec l’équipe d’entraîneurs et les jeunes joueurs en place, le lien entre l’équipe et la communauté est quelque peu à rebâtir. Il est conscient que les chantiers sont nombreux.

D’ailleurs, à peine 12 042 spectateurs ont assisté au premier match de la saison au stade Saputo, le premier à Montréal depuis un mois.

J'aimerais qu'on puisse tourner la page sur le débat d'identité et je voudrais que notre identité soit claire, explique Gervais. C'est essentiel que notre identité s'attache à la mission. Cette année, on pourrait tourner la page là-dessus, montrer qu'on est une organisation solide.

Après ça, bien sûr, sur le terrain, ça continue avec le virage jeunesse. J'ai voyagé avec l'équipe la semaine dernière et je vois une équipe tissée serrée, qui s'amuse, qui peut s'exprimer. J’aime beaucoup l'approche de [Wilfried] Nancy et d'Olivier [Renard]. Ils veulent mettre en place une équipe avec un certain carré de sable, mais une équipe qui peut s'exprimer, c'est fantastique.

Gabriel Gervais adore la variété de ses tâches de son nouveau mandat. Avec l’étendue des chantiers qu’il devra diriger, mieux vaut le faire dans la bonne humeur, n’est-ce pas?