Davidovich en finale à Monte Carlo contre Tsitsipas

Ça a été un match difficile... J'ai eu mes chances en deuxième manche, mais Grigor a bien joué et moi, j'étais fatigué. Mais j'ai continué à me battre, je voulais voir où étaient mes limites , a expliqué le vainqueur au terme d'un match constellé de fautes directes (43 pour Davidovich, 38 pour Dimitrov).

Après avoir remporté la première manche, il a mené 4-2 dans la seconde. Puis à 5-3, il a traversé une mauvaise série en ne marquant que trois points sur douze, dont deux sur des doubles fautes du Bulgare. Si bien que Dimitrov est passé devant 6-5.

L'Espagnol de 22 ans a stoppé l'hémorragie et décroché le jeu décisif, sans toutefois pouvoir empêcher l'ex-no 3 mondial de revenir à une manche partout.

Manifestement épuisé par l'énergie qu'il déploie depuis le début du tournoi, et qui lui a notamment permis de battre le no 1 mondial Novak Djokovic au deuxième tour, Davidovich a semblé perdre pied lorsqu'il s'est retrouvé mené 2-0 dans la manche décisive.

Mais il s'est accroché et a aligné cinq jeux d'affilée pour mener 5-2, non sans avoir sauvé deux balles de bris qui auraient permis à son adversaire de mener 3-0. Puis il s'est procuré trois balles de match sur son service et a conclu avec un as sur la deuxième.

Stefanos Tsitsipas a remporté son seul titre de niveau Masters sur la terre battue de Monte Carlo. Photo : Associated Press / Daniel Cole

Dimanche pour sa première finale sur le circuit ATP (après trois défaites en demi-finales), Davidovich affrontera le Grec tenant du titre Stefanos Tsitsipas (5e).

Tsitsipas a écarté tranquillement l'Allemand Alexander Zverev (3e) 6-4, 6-2.

Tsitsipas avait terminé à 23h la veille un quart de finale ébouriffant de 2h43 face à Diego Schwartzman, et il était déjà de retour sur le court pour débuter sa demie peu avant 17h.

C'était difficile de reprendre après un match difficile, a reconnu Tsitsipas. Mon corps n'était pas à 100%, mais je suis très content du tennis que j'ai produit .

Il est apparu plus frais que son adversaire, qui avait lui aussi puisé dans ses réserves la veille pour battre Jannik Sinner en 3h07 et qui est apparu désabusé samedi, peut-être diminué physiquement.

L'Allemand a résisté dans la première manche, en reprenant par deux fois la mise en jeu de son adversaire. Mais le Grec a réussi le bris décisif, le troisième, pour conclure la manche sur le service adverse et faire encore la course en tête dans la deuxième manche.

Cette fois, le champion olympique de Tokyo n'a pas réussi à s'accrocher, cédant quatre jeux d'affilée à partir de 2-2 et s'inclinant sur une volée dans le filet.

L'an dernier, quelques semaines après avoir remporté à Monte-Carlo son premier Masters 1000, l'unique à ce jour, Tsitsipas avait mené deux manches à zéro face à Novak Djokovic en finale de Roland-Garros avant de s'incliner.