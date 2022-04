Charles Philibert-Thiboutot gagne le 5 km de Boston

Philibert-Thiboutot en a profité pour signer un record canadien en franchissant le fil d’arrivée au bout de 13 min 35 s d’effort. La marque nationale de 13 min 36 s a été établie par Paul Williams, à Carlsbad, en Californie, en juin 1986.

Je suis vraiment content, a assuré Philibert-Thiboutot, rejoint au téléphone par Radio-Canada. Sincèrement, ce n’est pas le record canadien le plus fort qui existait, mais ça reste mon premier record canadien.

Le coureur de 31 ans est un spécialiste du 1500 m, une discipline pour laquelle il a déjà son standard pour participer aux Championnats du monde. Le 5 km de Boston était une occasion pour lui de travailler son endurance et son sens de la course.

Le 1500 ça reste mon focus, mais comme je suis dans une position préférentielle, on travaille plus l’endurance. La manière dont les courses sont faites au 1500, il faut démontrer une excellente endurance. Ça a été l'objectif et ça a payé. Ma forme est excellente.

Le premier tiers de la course a été assez lent. Il y a deux athlètes, un Marocain et un Kényan, qui ont donné un gros coup. Ils se sont détachés. J’ai hésité pour les suivre, mais je me suis dit que je devais le faire si je voulais gagner. On a été les trois à se relayer la tête de course, dans le vent. Il ventait fort à Boston.

Dans le dernier kilomètre, il restait le Kényan et moi. Je me suis dit que je devais augmenter la cadence pour éviter que le peloton nous rattrape. J’ai commencé à gagner une foulée, puis deux… Comme de fait, le peloton a rejoint le Kényan et j’ai pu gagner.

Après la course, Philibert-Thiboutot devait retourner en Californie, où il continue de s’entraîner. Son prochain grand rendez-vous sera le 6 mai, dans ce même État, une course à laquelle participeront la plupart de ses rivaux qui s’entraînent aux États-Unis, et certains d’Europe.

Le marathon de Boston en sera à sa 126e édition. La célèbre épreuve est de retour en avril après avoir été présentée à l'automne en 2021 et annulée en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19.