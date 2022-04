Il a pris place devant son filet, s’est adonné à ses petits pas de danse classique pour rendre la glace moins lisse, plus mordante dans son demi-cercle. Il l’a balayée le long des poteaux. L’échauffement n’était même pas vraiment commencé que Carey Price avait déjà eu droit à une ovation des partisans.

Puis, juste avant les hymnes nationaux, il en eut une deuxième. Puis, juste après les hymnes nationaux, une troisième. Et une ou deux autres fois pendant le match.

C’était vendredi soir au Centre Bell à quelques minutes d’un duel on ne peut plus insipide et insignifiant pour le classement final entre le CH et les Islanders de New York. Quelques heures après l’annonce du décès d’une légende du hockey, Mike Bossy.

L’air était lourd, chargé. Pas de nervosité, pas d’anticipation névrosée. Simplement intense, palpable, lourd quoi, on vous l’a déjà dit.

Carey Price donc, neuf mois après une opération à un genou supposément mineure, six mois après s’être retrouvé en cure de désintoxication, était bel et bien là. Et, de l’amour, il en recevait autant que vous vous apprêtez à donner de chocolats à vos enfants dans les prochains jours. Sauf que Carey Price ne vous empêchera pas de dormir ni ne vous donnera mal à la tête…du moins, on l’espère.

Carey Price regarde la rondelle tirée par Zach Parisé entrer dans le filet lors du match contre les Islanders de New York, vendredi soir. Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

Ça fait du bien de se sentir désiré , a lâché le principal intéressé, comme dans une espèce de cri du cœur. Ah ça, difficile de le contredire, mais, juste un instant.

Ne le savait-il pas? Ne savait-il pas que la province l’appelait de ses vœux? Que ses coéquipiers l’attendaient comme leur dernière bouée de secours, non pas pour survivre à cette saison, mais juste pour prendre une dernière bouffée d’air frais avant de couler benoîtement.

Le cœur et l’âme , a laissé tomber Martin St-Louis.

Un modèle pour tous , a renchéri Nick Suzuki. Le visage de l’organisation , s’est permis d’ajouter le jeune centre.

Le jeu de Carey Price n’avait pas pris une ride. Calme, confiant, il émanait du gardien dès les premières minutes, très tranquilles pour lui avouons-le, ce furieux contrôle, ce détachement intense, cette nonchalance affairée (on cherche des contrastes ici, au cas où) qui le caractérise.

« Il n’avait pas l’air d’un gars qui n’avait pas joué depuis si longtemps que ça » — Une citation de Martin St-Louis à propos de Carey Price

Non, en effet, M. St-Louis, il n’en avait pas l’air.

La technique semblait au point. Les déplacements : fluides. Le jeu avec la rondelle : hors pair, comme d’habitude. C’en était presque frustrant.

Laisses-en un peu pour les autres , a crié un partisan, à moins que ce n’ait été que le fruit de notre imagination.

Il aura fallu une descente à trois contre zéro (!!!) pour que les Islanders inscrivent un premier but. Puis, peut-être un peu secoué, Price en a donné un autre une minute et demie plus tard au jeune Noah Dobson, pas vilain celui-là par ailleurs, cédant devant un excellent tir des poignets que certains détracteurs du numéro 31 auraient souhaité qu’il arrête.

Au total, 2 buts accordés sur 19 lancers, pas de quoi écrire à sa chère mère (quoique si elle lit ceci, ça revient à la même chose).

Mais justement, dans ses 19 tirs, pour la plupart inoffensifs, se trouvent la clé de l’impact de ce gardien depuis trop longtemps le porte-étendard d’une organisation jadis glorieuse.

C’est bien peu, 19 tirs, même si l’on pourrait arguer que les Islanders en avaient peut-être seulement une mauvaise à expier de leur système. Il demeure que le CH en donne près de 35 en moyenne par match, lui valant le 30e rang de cette ligue qui compte 32 équipes.

Il n’en demeure pas moins que Montréal s’était fait mener, et souvent malmené, dominé, oppressé par l’adversaire au chapitre des tirs au but dans 13 des 14 derniers matchs. Dans 21 des 75 rencontres depuis le début de la saison pour les plus curieux d’entre vous.

Une équipe souvent prête à déposer les armes comme Vercingétorix au pied de César avant même le début d’un duel. Là, dès les premières minutes, elle se battait. Même Joel Armia a joué aux illusionnistes et, auréolé d’un peu de candeur, aurions-nous cru que le Finlandais aime réellement ça, le hockey. Non, mais.

Le Canadien a tenté 89 tirs contre 39 : une outrancière possession de rondelle. Il n’a pas marqué, certes, mais l’on ne pourra quand même pas le reprocher à Price. Enfin…pensons-nous.

Il a une présence. Quand il est devant le filet, tu as l’impression que tu peux gagner. Tout le temps. Tu as un avantage , a lancé l’entraîneur des Islanders, Barry Trotz.

« C’est ce que j’ai constaté dans ma courte expérience avec l’équipe canadienne. J’ai l’impression que c’est comme ça qu’il est perçu dans la ligue. Un joueur qui fait la différence. Il a une présence incroyable et les chiffres pour le prouver » — Une citation de Barry Trotz, entraîneur des Islanders , à propos de Carey Price

C’est une légende dans la Ligue nationale de hockey LNH . C’est vraiment spécial de pouvoir jouer avec lui et je sais que tout le monde ressent la même chose. Ça stimule toute la formation. C’est notre meilleur joueur. Il calme tout le monde , s’est exprimé Nick Suzuki, un bonhomme qui ne donne pas non plus l’impression de se mettre martel en tête pour un oui ou pour un non.

Pour un Price, par contre…

Cette fameuse aura, cette présence, cet impact intangible dont il a été question pendant des années était perceptible vendredi soir.

Qu’il ait réussi à inspirer ça pendant un match anodin après une si longue absence témoigne de sa singularité. Tout le monde n’a pas l’âme si bien trempée.

C’était une saison difficile pendant laquelle Price a vécu des reculs dans sa rééducation et a même intégré le programme d’aide aux joueurs de la Ligue nationale de hockey LNH en raison d’un abus de substances. Une saison interminable au bout de laquelle pendait un point d’interrogation : la tête d’affiche de cette équipe, son socle, allait-il pouvoir poursuivre l’aventure?

On ne le sait pas encore en fait. Dût-il en être capable, le souhaite-t-il? Encore là, des questions à propos desquelles beaucoup d’encre coulera.

La bonne nouvelle pour le Canadien c’est d’abord que le gardien semblait en pleine possession de ses moyens et, deuxièmement, qu’il s’est beaucoup ennuyé du hockey.

Ce n’est pas facile ne pas faire partie de la solution , a-t-il soulevé. Ce sera à lui d’en décider en fait. À moins que son corps le lâche. Tant de questions, encore une fois.

Triste coup du sort, quand même, que le jour où une légende s’éteint, une autre, bien vivante, retrouve sa place. Pour combien de temps? Encore des questions…