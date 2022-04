Fernandez et Marino donnent l’avance au Canada à la Coupe Billie-Jean-King

Leylah Fernandez et Rebecca Marino ont remporté leurs matchs de simple vendredi soir contre la Lettonie, lors des qualifications de la Coupe Billie-Jean-King, à Vancouver.

Marino a signé une victoire de 6-3, 6-7 (4/7), 6-3 contre Daniela Vismane. Cette victoire a permis au Canada de prendre l'avance 2-0 dans ce duel. Fernandez avait précédemment dominé Darja Seminstaja en deux manches de 6-1, 6-2.

Marino, 111e raquette mondiale, a utilisé son puissant service pour vaincre Vismane alors qu'elle a réussi 17 as pendant l'affrontement. Mais la deuxième tête de série du Canada, a également commis 55 fautes directes lors de ce match, qui a duré deux heures et sept minutes.

Classée au 21e rang mondial, Fernandez a réussi un as et elle a converti sept de ses neuf balles de bris pendant son match. Fernandez a rapidement pris l'avance, vendredi, n'allouant aucun point à la 389e joueuse mondiale lors du premier jeu.

La Lettone a brisé son adversaire lors de la troisième partie, mais la Québécoise de 19 ans s'est ressaisie pour gagner tous les jeux suivants.

Fernandez a commencé à faiblir à mi-chemin de la deuxième manche..

En avance 4-1, elle a commis une double faute et elle a ensuite peiné avec ses retours. Semenistaja l'a brisée à zéro pour réduire l'écart. Mais Fernandez a regagné son bris dès le jeu suivant quand son adversaire a envoyé une balle dans le filet et une autre hors des limites du terrain.

Finaliste aux derniers Internationaux de tennis des États-Unis, Fernandez a fermé les livres sans accorder un point à la Lettone lors de la dernière partie.

La série se poursuivra samedi, alors que se tiendront deux autres matchs en simple et un duel en double. Les gagnantes de cette qualification passeront aux finales du tournoi, qui auront lieu en novembre.

Fernandez doit affronter Vismane, samedi. Semenistaja et Marino en découdront par la suite, avant que les Canadiennes Gabriela Dabrowski et Carol Zhao se mesurent à Liga Dekmeijere et Diana Marcinkevica.